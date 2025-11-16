Taşınmazla suç geliri aklanmış. Savcılık iddianamesinde aileye devredilen evler, dükkânlar ve noter onaysız hisse anlaşmaları dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik hazırlanan iddianamede, örgüt lideri olarak yer alan Ekrem İmamoğlu ve ailesine ilişkin mal varlığı tespitlerine yer verildi. Ayrıca aile bireylerine devredilen taşınmazların niteliği ve kaynağına ilişkin çeşitli iddialar dosyaya girdi.

Başkan olunca mal varlığı katlanmış! İskân için lüks villa rüşvet olarak verilmiş

16 TAŞINMAZ DEVREDİLMİŞ

İddianamede, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu adına kaydedilen 7 dükkân, 5 daire ve 4 farklı gayrimenkulün de aralarında bulunduğu toplam 16 taşınmazın mercek altına alındığı belirtildi. İddianamede adı geçen iş insanları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger’in ifadelerine göre, Beylikdüzü’ndeki West Side Projesi’nden Hasan İmamoğlu’na 16 bağımsız bölüm devredildi. Savcılık, tapu kayıtlarında bu devirlerin gerçekleştiğini doğruladı. İş insanları, söz konusu taşınmazların Beylikdüzü Belediyesindeki iş ve işlemler karşılığında “rüşvet” olarak verildiğini iddia etti. Bütün şüpheliler değerlendiğinde ise kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu savcılıkça ifade edildi.

“OLAĞAN AKIŞA AYKIRI”

İddianamede, ayrıca şüpheli iş insanı Ali Nuhoğlu’na ait Güllüce Tarımcılık AŞ’nin yaklaşık üç yıl boyunca herhangi bir ticari faaliyette bulunmadığı hâlde, şirketin yüksek değerli taşınmazlara sahip olmasının dikkat çektiği kaydedildi. Şirket kayıtlarında 158 milyon TL değerinde taşınmaz bulunduğu, ancak Güllüce Tarımcılık AŞ’nin İmamoğlu İnşaat’a hisse devrinde şirketin tamamına 48 milyon TL değer biçildiği belirtildi. İmamoğlu İnşaat AŞ tarafından hisse devri karşılığında 15 milyon TL’nin nakit ödendiği, kalan 33 milyon TL’nin ise villa devriyle karşılanacağının belirtildiği, ancak bu sözleşmenin noter onaylı olmamasının “ticari hayatın olağan akışına aykırı” olduğu savcılıkça ifade edildi. Soruşturmanın öğrenilmesinden sonra yapılan ara buluculuk sözleşmesinde borcun “iki villa üzerinden” yeniden düzenlenmesinin, işlemlerin muvazaalı olabileceği yönünde “kuvvetli şüphe” oluşturduğu iddianamede yer aldı.

‘YILMAZ’A GİT’ DEMİŞLER

Şüphelilerinden Âdem Kameroğlu ise 2017’de bir projesine ruhsat alabilmek için Pelican Hill Ihlamur Evleri’nden lüks bir villayı maliyetine Ekrem İmamoğlu’na verdiğini, daha sonra bu paranın İmamoğlu tarafından elden geri alındığını öne sürdü. İddianameye göre şüpheli Kameroğlu’nun Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yürüttüğü büyük inşaat projeleri için Beylikdüzü Belediyesine yaptığı ruhsat ve iskân başvuruları sonuçsuz kaldı. Kameroğlu’nun ifadesine göre, belediye bürokrasisi tarafından Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Tuncay Yılmaz’a yönlendirildi. Yılmaz ile yapılan görüşmeler sonucunda, Kameroğlu’nun Beylikdüzü’ndeki Metro Home projesine iskân verilebilmesi için başka bir projesindeki bir villanın İmamoğlu’na ait SSB Gayrimenkul AŞ’ye devrinin talep edildiği öne sürüldü. Kameroğlu’nun ifadelerine ve sunduğu belgelere göre, yalnızca villa devri değil, villanın mobilya, dekorasyon, beyaz eşya ve peyzaj dâhil tüm masraflarının da villa maliyetine yakın şekilde kendisi tarafından karşılandığı belirtildi. Savcılığın değerlendirmesinde, SSB Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret AŞ üzerine gerçekleştirilen alım işlemlerinin suç geliri aklama yöntemi olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

2019 SONRASI KAYITLAR ARTMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu’nun üzerinde 38 adet aktif tapu kaydı bulundu. Bunların 8’i 2011 öncesi, 14’ü 2016-2020 arası, 16’sı 2021 sonrası kaydedildi. Tapuların 1’i tripleks konut, 8’i dükkân, 29’u tarla ve ev niteliğinde olduğu belirtildi. Ayrıca İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat AŞ üzerinde 89 adet büro, dükkân ve konut tapusu bulunduğu, bunların büyük bölümünün 2019 sonrası kaydedildiği belirlendi. SSB Gayrimenkul AŞ adına ise 36 tapu kaydı ve 1 araç kaydı bulunduğu kaydedildi.

