İBB iddianamesinde, İstanbul’daki Saraçhane merkezli mafya düzeni deşifre edildi. Ekrem İmamoğlu, Boğaz’da imar izni için işi düşen iş adamlarından rüşvet almış.

İBB iddianamesindeki deliller, CHP’li İmamoğlu’nun amacına ulaşmak için her türlü suça karıştığını ortaya koydu. İmamoğlu’nun para kasaları Yakup Öner ve Fatih Keleş ile Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu aracılığıyla Boğaz’daki yapıları için imar izni isteyen iş adamlarından haraç aldığı belirlendi.

Teco Akaryakıt’ın sahibi Sarp Yalçınkaya, Ekrem İmamoğlu’nun adamlarına “Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için özellikle alışveriş merkezlerini, yalıları, büyük binaları mercek altında tutun. Kaçak olan bölümlerini ihbar edin. Sonra da yalı, alışveriş merkezi, büyük bina sahipleri ile iletişime geçin ve ‘biz bu işi çözeriz’ deyip işleri üstlenin. Hedefimiz büyük AVM’lerden 10 milyon dolar, küçüklerden 5 milyon dolar tahsilat yapmak. Seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var” dediğini söyledi.

ÖZYEĞİN'DEN 400 BİN DOLAR TALEBİ

İddianamede yer alan bilgilere göre talimatı alan çete elemanları alışveriş merkezlerinin açığını bulup sahiplerini tehdit etti. Örgüt, Boğaziçi İmar Müdürlüğünün yetkisinde olan Boğaz’daki yapılarla ilgili özel çalışmalar yaptı. Boğaz’daki tarihî yapıların restorasyon ve düzenleme süreçlerini hızlandırmak için rüşvet talep edildi.

● İmamoğlu’nun yasa dışı imar işlerini halleden Yakup Öner’in ifadesine göre, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Fiba Gruba ait Mehtabiye Köşkü ile ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nde yaşadığı sıkıntıları çözmek için İBB’ye başvurdu. İmamoğlu, Özyeğin’den 400 bin dolar talep edilmesini istedi. Karşı çıkan Özyeğin’i, İmamoğlu kendisi “ikna etti”. Proje revize edilip kurumun onayından geçti.

● Torunlar Holding Genel Müdür Yardımcısı Metin Karakoç’un ifadesine göre, İBB yönetiminin yapılacak işlemlere göz yumması için Torunlar’dan 10 milyon dolar istendi. Grup, inşaatlarında ruhsat iptaliyle karşılaşmamak için para vermeye razı oldu. Tahsilat depremzedelere yardım kılıfıyla yapıldı.

● Vaniköy’de Adnan Oktar’a operasyonla gündeme gelen malikâne için de yeni sahibi Rus iş adamından 800 bin dolar istendi. Rus iş adamı haracın bir kısmını ödedi.

● Göksu, Çengelköy ve Anadolu Hisarı’nda üç restoran işleten Seyfet Taştan isimli iş adamına “işletmelerinde kaçak kısımlar” denilerek 10 milyon liralık hediye çeki alması istendi. Rüşvet miktarı pazarlıkla 4 milyon 583 bin liraya düşürüldü.

Ekrem İmamoğlu

GALATAPORT İÇİN '10 MİLYON DOLAR' İSTENDİ

● Doğuş Grubundan Galataport’taki imara aykırılıklar hakkında işlem yapılmaması için 10 milyon dolar talep edildi. İmamoğlu’nun tahsilatçısı Adem Soytekin’e Doğuş Grubundan 191 milyon lira gönderildi. Haracın 57 milyon lirası Hatay Deprem Konutları ödemesi gibi gösterildi.

● Beykoz’daki ruhsatsız ve kaçak yapı tespit edilen Uskumru Restoran’a, Murat Ongun’un eşi şüpheli Zeynep Ayten Ongun’un sahibi olduğu “BYZAG” isimli firmadan 600 bin lira gerçeğe aykırı fatura kesilerek göz yumuldu.

● Göksu Deresinin yanında restoranı bulunan ChaCha Balık’ın sahibi Seyfettin Göksü’nun kaçak yapıları 10 milyon liralık hediye çeki yazdırılarak görmezden gelindi.

● Ünlü iş adamı Adnan Polat’tan, Kandilli’deki ahşap köşkün bahçe tadilatı için başvuruda bulunarak 600 bin dolar talep edildi. Polat kabul etmedi.

KARA PARA EMANETÇİSİ

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği paraları ihtiyaç hâlinde hızlı kullanabilmek amacıyla “emanetçi” olarak adlandırılan ve başka bir soruşturmada operasyon düzenlenen Laleli’deki döviz bürosunda bulundurduğu belirtildi.

İddianamede şöyle denildi:

"Taç Dövizin örgütün emanetçisi olduğu, örgütün CHP Kurultay sürecinde de söz konusu döviz bürosundan temin ettiği paraları dağıttığı anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ve şirket yetkililerince sahiplenilmeyen paraların Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan çıkar amaçlı suç örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır.

Özellikle örgüt üyesi Necati Özkan’ın telefonundan çıkan aralık 2024 tarihli olduğu değerlendirilen bilgi notunda, örgütün cumhuriyet başsavcılığımızca yapılacak operasyona hazırlık yaptıkları tespit edilmiştir. Bu kapsamda örgüt uygulamış olduğu gizlilik kurallarını genişletmiş, emanetçi olarak kullandığı döviz büroları ile irtibat kurmamış nakit ihtiyaçlarını motorlu kuryeler aracılığı ile sağlamıştır."

METRO İHALELERİNDEN MİLYONLUK ZARAR

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddianamesi ile İstanbul metrosu ihalesindeki rüşvet çarkı ortaya çıktı. Pazarlık usulüyle yapılan “Kirazlı-Halkalı-Üniversitesi Metro Hattı” ve “M1 Hattı Elektromekanik Sistemleri” ihalesinin “rüşvet” anlaşması sonucu Yapı Merkezi ve iş ortaklarına verildiği öne sürülen iddianamede, ihalenin iptalinin ardından firmalar tarafından yatırılan 697 milyon lira tutarındaki geçici teminatın Hazine’ye gelir kaydedilmemesi nedeniyle kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Bu iptalin, ihaleyi kazanan Yapı Merkezi AŞ’nin kesinleşmiş SGK borcu nedeniyle gerçekleştiği tespiti bulunan iddianamedeki raporda, “normal şartlarda firma sözleşme imzalayamayacağı için 697 milyon liralık geçici teminatın hazineye gelir kaydedilmesi gerekirken ihalenin iptaliyle bu teminatların iade edildiği” aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin telefon inceleme tutanaklarına da yer verildi. İhale Komisyon Başkanı ve İBB Avrupa Yakası Raylı Sistemler Şube Müdürü olan şüpheli Ahmet Önal ile ihale yetkilisi İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar arasında gerçekleşen mesaj kayıtlarında, “İhaleyi alan firmadan yüzde 10 alacağız, çok şeffafız, Fatih (Keleş) Abi bundan yüzde 5 alsa yeter, 10 fazla olur” şeklinde konuşmaların tespit edildiği de iddianamede yer aldı.



SİNEM ERYİLMAZ

