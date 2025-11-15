İBB iddianamesinde, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in, bir müteahhitten hak ediş ödemelerinin yapılması için para talep ettiği iddiası dikkat çekerken, müteahhit Serbulend Danış’ın iki arsayı karşılıksız devrettiğini öne sürdüğü ifadeler dosyada yer aldı.

BERAT TEMİZ / ANKARA - ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ iddianamesinde CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner hakkında çarpıcı tespitler yer aldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre Aydöner, İBB’den 1 milyar 6 milyon liralık asfalt döküm ihalesi alan ve hak edişleri ödenmeyen Danış Asfalt Şirketinin sahibi Serbulend Danış’a ulaştı ve kendisini Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak tanıtarak ödemenin yapılabilmesi için ‘sistem’e para vermesi gerektiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu ve Baki Aydöner

Danış, savcılık ifadesinde Aydöner’in kendisine “Alacaklarını almak istiyorsan sistemi biliyor musun? Para vermeden ödeme olmaz” dediğini öne sürdü. 500 milyon lirayı bulan hak edişlerini alamadığı için ekonomik olarak zor duruma düştüğünü belirten Danış, Aydöner’in teklifini mecburen kabul ettiğini iddia etti.

İKİ ARSAYI KARŞILIKSIZ DEVRETTİ

Değeri 50 milyon lirayı bulan iki arsayı karşılıksız olarak Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner’in sahibi olduğu firmaya devreden Danış, ardından ihaleyle ilgili hak ediş ödemelerinin düzenli olarak yapılmaya başlandığını söyledi.

Öte yandan Danış, 19 Mart’taki operasyonun önceden duyulması nedeniyle şubat ayında Aydöner’in kendisini arayarak “Ekrem İmamoğlu’nun kendilerini operasyon olabileceği yönünde uyardığını” ve taşınmazlarla ilgili geçmiş tarihli sözleşme imzalamaları gerektiğini söylediğini öne sürdü. Danış, imzaladıkları geçmiş tarihli senetlerin görüntülerini de dosyaya verdi.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası