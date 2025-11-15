İBB’ye yönelik soruşturma iddianamesinde, müteahhit Adem Soytekin’in çok sayıda projenin ihalesiz yürütüldüğünü öne sürdüğü ifadeler yer alırken, rüşvet görüşmeleri ve usulsüz kazanç iddiaları dosyaya yansıdı.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın iddianamesinde, rüşvet ve ihalesiz yapılan birçok projenin bulunduğu ifadelere yansıdı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhit Adem Soytekin’in, KİPTAŞ ihalelerinin kime verileceği, ihalelerin zamanlaması ve davet edilecek firmaların belirlenmesi gibi kritik süreçlerde etkili olduğu, ayrıca İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yürüttüğü, şirketleri üzerinden para ve çek tahsilatı yaptığı iddia edildi.

Soytekin’in inşaat işlerinde sağladığı usulsüz kazançların bir bölümünü de “örgüte” aktardığı ileri sürüldü. Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın ifadesinde Soytekin ile ilgili olarak, “İnşaat işi Asoy İnşaat’ın sahibi olduğu Adem Soytekin’deydi” sözlerine yer veriyor.

İŞTE O PROJELER

Soytekin ifadesinde, Beylikdüzü ve farklı bölgelerde ihalesiz yürüttüğünü öne sürdüğü çok sayıda projeyi sıraladı. Bunlar arasında: Cevat Güleç Ortaokulu, Ömer Halisdemir Çok Programlı Özel Okulu, dört mahallenin muhtarlık binası ve çevre düzenlemesi, Beylikdüzü Roman Mahallesi’nde 202 evin çatı ve dış cephe tadilatları, Beylikdüzü Pazar Yeri ek çelik yapıları, Beylikdüzü Taksi Durağı ve kapalı otoparkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi bağlantı yolları ve alt geçidi, Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi pompaları ve jeneratörleri, Yuvam İstanbul kapsamında 10 kreş, Silivri Kiptaş 3. ve 4. etap çevre yolları, Giresun Tirebolu Kent Meydanı ve oyun alanları, Fatih Trabzonlular Derneği yurt binası, CHP İstanbul İl Başkanlığı iç tadilatı ve tefrişatı, Şişli Gençlik Merkezi ve Medya AŞ Genel Müdürlük binası, Gökçeada meydanı ve oyun alanları, Hatay deprem bölgesinde 310 bağımsız bölümden oluşan geçici yaşam alanı gibi projeler yer alıyor.

SİNEM ERYİLMAZ

