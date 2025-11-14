Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında 3900 sayfalık iddianame hazırlandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağır ifadelerle tepki gösterdiği İmamoğlu iddianamesini okumadığı ve yapay zekaya özet çıkarttırdığı ortaya öne sürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu’nun 2 bin 430 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İDDİANAME ÖZETİ YAPAY ZEKADAN

İddianameyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. CHP'nin 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi yapay zekaya okuttuğu öne sürüldü.

OKUNMASI 10 GÜNÜ BULUR

3900 sayfalık iddianamede açıklanınca CHP Genel Başkan Özgür Özel kurmaylarından rapor istedi. Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iddianameyi yapay zekaya özetletti. İddianamenin tamamen okunmasının 10 gün bulacağının anlaşılması üzerine Seçim ve Hukuk İşleri birimi ilk özetin yapay zeka ile yapılmasını istedi. Özel’e de ilk rapor buradan gitti.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre milletvekilleri de danışmanlarına bu yöntemi söyleyerek, yapay zeka uygulamasından yardım istedi. Bazı anahtar kelimelerin 'İmamoğlu, CHP, Aziz İhsan Aktaş' gibi taranması ve bu iddianamede İmamoğlu’na karşı yöneltilen iddialar nelerdir soruları soruldu.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası