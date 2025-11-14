CHP’nin İstanbul milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat ile eski CHP’li vekil Aykut Erdoğdu’nun “İmamoğlu Suç Örgütü”nün birer neferi olduğu iddianamede detaylarıyla anlatıldı. Erdoğdu rüşveti bizzat taşımış, örgütün paraları operasyon öncesinde Özer’e teslim edilmiş, Karabat İETT ihalelerini bizzat yönetmiş, katılımcı firmalara rüşvet tarifesi vermiş.

BERAT TEMİZ ANKARA - İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde, CHP’nin İstanbul milletvekilleri Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat ile eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında da önemli iddialar yer alıyor.

İddianamede ‘İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’nün yöneticisi olarak yer alan ve itirafçı olan iş adamı Adem Soytekin, ifadesinde 19 Mart’taki operasyonun çok önceden duyulduğunu, Ekrem İmamoğlu ve Mehmet Pehlivan’ın sistemdeki herkesi uyardığı için operasyon esnasında ve sonrasında nakit para bulunamadığını iddia etti. Soytekin, “Operasyon öncesinde nakit paranın Fatih Keleş’ten alındığını, Ekrem İmamoğlu’na bağlı dokunulmazlığı olan milletvekillerine devredildiğini biliyorum. Bunu bilmemin en büyük sebeplerinden birisi Ekrem İmamoğlu’yla başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede İmamoğlu bana ‘Tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer’e emanet ver’ demiştir. Bu görüşme esnasında Av. Mehmet Pehlivan da yanımızdaydı. Bu süreçlerin birçoğunu bu avukat organize etmiştir. Dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer emanetçi yapılmıştır. Böyle bir para olmadığı savunması tamamen yalandır” dedi.

MAKBUZLA TEDBİR ALDILAR

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınma sürecinde ortaya çıkan “para sayma” görüntüleri hakkında da ifadesi bulunan Soytekin, Turan Taşkın Özer’in dokunulmazlığının kaldırılması durumunda kendisini kurtarmak için bağış makbuzu kestirdiğini iddia etti. Soytekin, “Ben 5 milyon TL ve 1 milyon 700 bin avroluk iki ayrı makbuz kestim. İlhan da buna yakın makbuzlar kesti. Bu makbuzları bizden İlhan Akbayır’ın Gürpınar’daki ofisinde Mehmet Pehlivan aldı. Bu olay söz konusu görüntülerin basına çıkmasından sonra gerçekleşti” dedi.

KARABAT’IN YETKİSİ ÇOK

İddianamede, CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat ile ilgili de çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Savcılık, Karabat’ın, Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu ‘Sistem’de yetkin ve emir talimat verebilecek konumda olduğunu iddia etti. Karabat’ın özellikle İETT’de ihale süreçlerine müdahale etme yetkisinin bulunduğu öne sürüldü. Karabat’ın ayrıca İBB ile ilçe belediyelerinden ihale alan yüklenici firmalara “rüşvet tarifesi” gibi para isteme yetkisine haiz olduğu değerlendirmesi yapıldı. İmamoğlu’nun Karabat’a yüklenicilik yapan firmaların sahiplerinden seçim çalışmaları için para toplanması talimatı verdiği de iddianamede yer aldı.

ERDOĞDU PARAYI TAŞIDI

Yine iddianamede örgütün yöneticileri arasında yer alan ve itirafçı olan İBB İştirakler Daire Başkanı Ertan Yıldız, ifadesinde eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 1 milyon 250 bin dolarlık rüşvete aracılık ettiğini iddia etti. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Yıldız, Vega Hereco isimli bir firmanın işlerin kolay halledilebilmesi için 1 milyon 250 bin dolarlık rüşvet verdiğini ve bu parayı Erdoğdu’nun Saraçhane’deki İBB binasında Ekrem İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş’e teslim ettiğini, çanta içerisinde dolarları gördüğünü söyledi. Yıldız’ın iddiaları banka hareketleri ve baz kayıtları ile doğrulandı.

BAĞIŞ ADI ALTINDA RÜŞVET

Vega Hereco şirketinin o dönem ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Serkan Aydın, ifadesinde Aykut Erdoğdu’nun İBB’nin kreş yapması için 1 milyon 250 bin dolarlık bağış istediğini ve bu parayı kendisine verdiğini söyledi. Aydın, “Sözleşme süreci uzayınca taahhütlerimizi yerine getiremez olduk, söz konusu bedeli bağış olarak vermek zorunda kaldım. Parayı Aykut Erdoğdu’ya elden verdim” dedi.

Öte yandan İBB iddianamesinde şüpheli ve ‘örgüt üyesi’ olarak yer alan CHP’li vekiller Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat’ın dosyaları, dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

CÜNEYT AKÇATEPE

