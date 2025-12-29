Economist Intelligence Unit (EIU), 2025 yılına ilişkin dünyanın en yaşanabilir şehirleri listesini yayımladı. Küresel ölçekte ortalama yaşanabilirlik puanı değişmezken, artan jeopolitik gerilimler ve sivil huzursuzluklar nedeniyle “küresel istikrar” puanlarında düşüş gözlemlendi.

İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri: 1. Kopenhag, Danimarka

2. Viyana, Avusturya Viyana, 2025 yılında üç yıl süren liderliğinin ardından dünyanın en yaşanabilir şehirleri sıralamasında ikinci sıraya geriledi. Eğitim, altyapı ve sağlık alanlarında güçlü konumunu koruyan kent, artan güvenlik endişeleri nedeniyle zirvedeki yerini kaybetti.

3. Zürih, İsviçre

4. Melbourne, Avustralya

5. Cenevre, İsviçre

6. Sydney, Avustralya

7. Osaka, Japonya

8. Auckland, Yeni Zelanda

9. Adelaide, Avustralya

10. Vancouver, Kanada

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, sağlık ve eğitim alanlarına yaptıkları yatırımların etkisiyle listede üst sıralara tırmanarak dikkat çekti.

EN AZ YAŞANABİLİR ŞEHİR Suriye'nin başkenti Şam, listenin en sonunda yer alarak dünyanın en az yaşanılabilir şehri oldu. Onu Trablus, Libya ve Dakka, Bangladeş izledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası