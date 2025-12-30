30 yıl boyunca kayıp olan küçük Emine’nin cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Raziye Yıldız, 4 yaşında hayatını kaybeden Emine Yıldırımcan’ın cenazesinin yerini canlı yayında açıkladı. Yıldız “Ercan Yılmaz çocuğumu öldürdü ve cenazesini İskenderun’a attı” itirafında bulundu.

1995 yılında 4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan’ın cinayeti, 30 yıl sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüldü. Küçük kızın kayboluşu ile ilgili dosya, yıllar boyunca aydınlatılamamıştı.

KAYIP EMİNE’NİN BULUNMASI İÇİN PROGRAMA BAŞVURDULAR Emine’nin kuzeni Aymila ve amcası, kayboluşun aydınlatılması için programa başvurdu. Kuzen Aymila, yıllarca Emine ile görüşmek istediklerini ancak annesinin buna engel olduğunu öne sürdü.

ŞÜPHELER ÜVEY BABA ERCAN YILMAZ’DA YOĞUNLAŞTI Ailenin iddialarına göre, Raziye Yıldız biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikah kıydı ve Emine ile birlikte Yılmaz’ın evine taşındı. Küçük kızın kayboluşu da bu sürecin kısa bir süre sonrasında gerçekleşti. O dönemde şüpheler üvey baba Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaşsa da somut bir sonuca ulaşılamadı.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI… Dosyaya ilişkin çarpıcı bir diğer detay ise Ercan Yılmaz’ın geçmişi oldu. Yılmaz’ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000’li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasında bulunmuş ve bu şikayetler sonucunda Yılmaz 2004 yılında tutuklanmıştı.

“EMİNE’YE ŞİDDET UYGULADI VE CESEDİNİ PARÇALADI” Günler sonra anne Raziye Yıldız, sessizliğini bozarak korkunç itiraflarda bulundu. Yıldız, Ercan Yılmaz’ın kendisi ve ailesini ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle yıllarca susmak zorunda kaldığını söyledi. Küçük kızına ait ceset parçalarını gördüğünü belirten anne, yaşadıklarının etkisinden hala kurtulamadığını dile getirdi.

RAZİYE YILDIZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU Günler sonra anne Raziye Yıldız, sessizliğini bozarak korkunç itiraflarda bulundu. Yıldız, Ercan Yılmaz’ın kendisi ve ailesini ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle yıllarca susmak zorunda kaldığını söyledi. Küçük kızına ait ceset parçalarını gördüğünü belirten anne, yaşadıklarının etkisinden hala kurtulamadığını dile getirdi.

CANLI YAYINDA İTİRAF: CENAZESİNİ İSKENDERUN’A ATTI Son olarak Raziye Yıldız, Emine’nin cenazesinin yerini canlı yayında açıkladı: “Ercan çocuğumu öldürdü ve cenazesini İskenderun’a attı.”

Haberle İlgili Daha Fazlası