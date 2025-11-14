İBB iddianamesinde yer alan, CHP İstanbul il binasının suç geliri ile alındığına yönelik tespitlerden sonra, il binasının Hazine’ye geçip geçmeyeceğine Anayasa Mahkemesi (AYM) karar verecek.

HABER MERKEZİ ANKARA - AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinden Ali Özkaya, “Başsavcılık Anayasa Mahkemesinin yetki alanına giren bir yolsuzluk tespit etmişse bunu bildirmesi kanun gereğidir. En azından büyük kısmı rüşvet, yolsuzluk ve kayıt dışı para ile alındığı sabit olan İstanbul İl Başkanlığı’nın bir kısmı Hazine adına tescil olacağı için bunun bildirilmesi gerekiyor” dedi. Özkaya, bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın söz konusu taşınmazın mevzuata aykırı alındığı iddiasıyla AYM’ye başvurması gerektiğini söyledi.

Özkaya, il binasına ödenen paranın bir bölümünün resmî olmayan yollardan ödendiğinin iddianamede de yer aldığını hatırlattı. İBB iddianamesinde 41 milyon liraya satın alınan binanın 15 milyon lirasının “suç geliri” olduğu vurgulanıyordu. Savcılığın Yargıtay’a gönderdiği yazıda da, CHP’nin suç gelirleri ile partiye mal varlığı kazandırdığı belirtiliyordu.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası