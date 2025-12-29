Kaydet

Yeni yıl öncesi alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere Edirne’ye akın eden Bulgaristan vatandaşları, hazırlıklarını tamamlamalarının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Türkiye’deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle kenti tercih eden turistlerin oluşturduğu yoğun hareketlilik, Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda araç kuyruklarına yol açtı. Bulgaristan’daki resmi tatillerin de etkisiyle gümrük geçişlerinde bekleyişler artarken, yeni yılı aileleriyle karşılamak isteyen ziyaretçiler sınırda uzun sıralar oluşturdu. Kent ekonomisine önemli bir canlılık katan bu süreçte, mutfak eşyasından tekstile kadar pek çok ihtiyacını Edirne’den karşılayan Bulgar turistler, sınırda yaşanan kalabalığa rağmen alışveriş tercihlerinin değişmediğini dile getirdi.

