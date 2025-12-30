Yükseköğretim sisteminde “uygulama temelli eğitim” anlayışını merkeze alan stratejik adımlar meyvelerini veriyor.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde kurulan meslek yüksekokulları (MYO) mezunlarının istihdam oranı yüzde 92 ile rekor seviyeye ulaştı.

Böylece “Mezun olunca iş bulabilir miyim?” kaygısı da sona ermiş oldu. Üniversite-sanayi iş birliğinin en somut örneği olarak öne çıkan OSB-MYO’lara sağlanan devlet desteği de her geçen yıl artarak devam ediyor. 2024-2025 akademik yılında, 21 üniversite bünyesindeki 22 OSB-MYO’da toplam 119 programda eğitim gören 7.327 öğrenci bu teşviklerden yararlandı. 2018 yılından bu yana OSB- MYO’lara sağlanan “öğrenci başına eğitim desteği” her sene arttı. 2025 yılında öğrenci başına program türüne göre 13 bin TL ile 15 bin TL arasında eğitim desteği sağlanıyor. Bu yılki toplam destek miktarı 109,1 milyon TL oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar “OSB içerisinde kurulan okullarımız sayesinde gençlerimiz doğrudan sanayinin kalbinde yetişiyor” dedi.

