Irak’ın Erbil kentinde ABD üssünün de bulunduğu havalimanı yakınlarında peş peşe patlamalar meydana geldi. Kamikaze İHA’larla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri devreye girerken, insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında gece saatlerinde peş peşe patlama sesleri duyuldu. Bölgede ABD üssünün de bulunması nedeniyle saldırı kısa sürede güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

İlk belirlemelere göre havalimanı çevresine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Saldırının ardından hava savunma sistemleri devreye girerken bölgede art arda 5 patlama sesi duyuldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililer, saldırıda kullanılan İHA’ların hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Olayda can kaybı ya da hasara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Erbil’de neredeyse her gün patlama seslerinin duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin sık sık devreye girdiği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası