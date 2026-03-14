Sağlık Bakanlığı, 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası kapsamında 2025’te yaklaşık 750 bin kişiye “göz tansiyonu” teşhisi konulduğunu açıkladı. Uzmanlar, glokomun sessiz ilerleyerek kalıcı görme kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Sağlık Bakanlığı, 8-14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2025 yılında yaklaşık 750 bin kişiye halk arasında “göz tansiyonu” olarak bilinen glokom teşhisi konulduğunu duyurdu.

Bakanlık, hastalığın hiçbir belirti vermeden kalıcı görme kaybına yol açabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, göz içi basıncının yükselmesiyle görme sinirlerine hasar veren bu kronik hastalığın, tedavi edilmediği takdirde geri dönüşü olmayan görme kayıplarına sebep olduğu vurgulandı.

Glokomun çoğu zaman sessizce ilerlediğini belirten uzmanlar, hastaların genellikle görme kaybı belirginleştiğinde doktora başvurduğuna dikkati çekiyor. Bakanlık verilerine göre glokomda en önemli risk faktörü yaş olarak öne çıkıyor. Özellikle 40 yaşını aşmış bireyler, ailesinde glokom öyküsü bulunanlar ve genetik yatkınlığı olanların en riskli grupta yer aldığı ifade ediliyor.

