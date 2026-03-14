Özgür Özel’in, Arınç ile yaptığı görüşmede kullandığı “Kavgasız siyaset yapmak istiyorum” sözlerine AK Parti kulislerinden tepki geldi. Özel’in parti içi güç dengelerinden sıyrılarak “özgürleşmesi” gerektiği belirtildi.

EMRAH ÖZCAN - Türkiye siyasetinde bir süredir durgun olan “normalleşme” tartışmaları yeniden gündeme geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç arasında önceki gün gerçekleşen görüşmede, Özel’in kullandığı ifade edilen “Kavgasız siyaset yapmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep a Erdoğan’a düşmanlık beslemiyorum” sözleri Ankara kulislerinde, yeni bir diyalog sürecine kapı aralanabileceği şeklinde yorumlandı.

Siyasi kulislerde bu mesaj; özellikle yerel seçimlerin ardından kısa süreliğine yaşanan “yumuşama” atmosferinin yeniden canlanabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre AK Parti kurmayları, Özel ile yaptıkları temaslarda kendisine sık sık; rüşvet, yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla yargı süreci devam eden Ekrem İmamoğlu’nu hatırlatarak “Özgürleş de gel” ifadesini kullanıyor.

AK Partili çevreler; Özel’in, İmamoğlu hakkında yürütülen yargı süreçleri konusunda kullandığı sert dilin hem kendisine hem de partisine siyasi yük oluşturduğunu, yargıya güvenmek yerine İmamoğlu’na şartsız destek vermesinin hem kendi parti tabanı hem de toplum tarafından tepkiyle karşılandığını hatırlatıyor. Aynı çevrelerde, Özel’in parti içindeki farklı güç merkezlerinden bağımsız ve özgür hareket etmesi gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Özgürleş de gel! CHP liderinden ikinci normalleşme dönemi sinyali

ERDOĞAN İLE YENİDEN Mİ GÖRÜŞECEK?

Özel’in Arınç’a yönelik sözleri ise İmamoğlu’nun tahakkümünden kurtulmaya başladığı ve Erdoğan’a barış eli uzattığı şeklinde yorumlanıyor.

Özel’in İmamoğlu ile ilgili açıklamalarını azaltacağı ve vatandaşın sorunlarına yöneleceği iddia ediliyor. Bununla beraber, siyasette “yumuşama” olarak adlandırılan ilk dönemin yeniden başlaması ve Erdoğan ile Özel’in tekrar bir araya gelebileceği belirtiliyor.

DÜNYAYA “BASKI ALTINDAYIZ” MESAJI!

Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı’nda konuşan Özgür Özel, yerel seçimlerden bu yana birinci parti konumlarını koruduklarını ancak büyük bir baskı gördüklerini savundu.

