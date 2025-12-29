Putin’in Novgorod’daki konutuna yönelik saldırı iddiası uluslararası gündemi karıştırırken, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan kritik telefon görüşmesi dikkatleri bu hatta çevirdi. Kiev cephesinden ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sert bir açıklama geldi. Zelenskiy, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, bu söylemlerin Kiev’e yönelik yeni saldırılar için zemin hazırlamayı amaçladığını ileri sürdü.

Rusya’daki başkanlık konutuna yönelik saldırı iddiasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki temaslara ilişkin Kremlin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kremlin kaynakları, Ukrayna dosyasının ele alındığı görüşmede Trump’ın yaşanan gelişmeler karşısında sert tepki verdiğini aktardı.

"TRUMP ŞOKE OLDU"

Kremlin danışmanı Yuriy Uşakov, Trump’ın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Putin’in konutuna yönelik saldırı girişimi iddiası karşısında “şok ve öfke” duyduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a konuşan Uşakov, Putin’in bu yıl Trump’la 10 kez doğrudan görüştüğünü, Amerikalı temsilcilerle yapılan temasların toplam sayısının ise 17’ye ulaştığını aktardı. Görüşmelerin sonuncusunda Ukrayna dosyasının ana gündem maddesi olduğu ifade edildi.

Uşakov’un aktardığına göre Trump ve danışmanları, Putin’e Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapılan temasların sonuçlarına dair bilgi verdi. Aynı görüşmede Putin, Trump’a Ukrayna’nın Rusya topraklarında bulunan bir başkanlık konutunu insansız hava aracıyla hedef aldığını söyledi. Kremlin kaynakları, bu bilginin Trump cephesinde ciddi bir şaşkınlık yarattığını aktardı.

Kremlin’den yapılan bir diğer açıklamada, Putin’in Trump’a Rusya’nın barışı sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmayı sürdürme niyetinde olduğunu söylediği kaydedildi. Ancak aynı görüşmede, Rusya’nın mevcut pozisyonunu yeniden gözden geçireceği mesajının da iletildiği belirtildi.

"ABD, RUS TEHDİTLERİNE BUNA GÖRE TEPKİ VERMELİ"

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’deki Ukrayna hükümet binalarını hedef almak için hazırlık yaptığını söyledi. Zelenskiy, Moskova’dan gelen adımların dikkatle izlendiğini belirterek ABD’ye çağrıda bulundu.

Zelenskiy, açıklamasında Washington yönetiminin Rusya’dan gelen tehditleri ciddiyetle ele alması gerektiğini dile getirdi.

Kiev yönetimi, başkentteki resmi kurumlara yönelik muhtemel saldırılara karşı uluslararası desteğin artırılmasını istiyor.

Putin’in konutuna saldırı iddiası sonrası Ukraynadan ilk açıklama: Kiev’e saldırı için zemin hazırlanıyor, bunlar yalan!

PUTİN’İN KONUTUNA SALDIRI İDDİASINA NET CEVAP

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutuna Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Ukrayna lideri, bu iddialar için “Bunlar yalanlar” ifadesini kullandı.

MOSKOVA’DAN SUÇLAMA, KİEV’DEN İNKAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın Putin’in Novgorod’daki konutunu hedef almaya çalıştığını ileri sürmüştü. Lavrov, bu girişimin Rusya’nın müzakere pozisyonlarını etkileyeceğini savunmuştu. Kiev cephesi ise suçlamaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

PUTİN HAKKINDA KONUŞTU

Zelenskiy, başkente yönelik bir saldırının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Putin’in “uygun hedefleri seçeceklerini” dile getirmesinin açık bir tehdit anlamına geldiğini ifade ederek, "Özellikle bu kişi- eğer ona kişi diyebilirsek – böyle konuştuğunda, bu doğrudan tehdit savurmaktır" dedi.

Ukrayna lideri, gelinen noktada uluslararası aktörlere çağrıda bulundu. Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump, ekibi ve Avrupalı ülkelerin devreye girmesi gerektiğini belirterek, “Dün savaşı gerçekten bitirmek istediklerini söyleyenlerle bugün gerekli çalışmalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

İşte Zelenskiy'nin açıklamasında öne çıkan satırlar:

"Şu anda Rusya’dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bu açıklamalar, Başkan Trump’ın ekibiyle yürüttüğümüz ortak çalışmanın tüm kazanımlarını bozmaya dönük görünüyor. Biz barışı sağlamak için birlikte çalışıyoruz.

Ruslar şimdi, Rus diktatörünün bir konutuna saldırı yapıldığına dair açıkça uydurma bir hikaye ortaya attı. Böylece Ukrayna’ya yönelik saldırıları, özellikle de Kiev’e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı bitirmek için atılması gereken adımlardan kaçınmak adına bir bahane üretmiş oldular. Bu, Rusya’nın bilinen yalan taktiklerinden biri. Zaten Kiev’e, özellikle de Ukrayna Başbakanlığı binasına saldırdılar.

Ukrayna, diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor, atmaz. Rusya ise bunu sürekli yapıyor. Bizi ayıran temel farklardan biri de bu.

Şimdi dünyanın sessiz kalmaması ve Rusya’nın barış sürecini sabote etmesine izin verilmemesi gerekiyor."

Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, 29 Aralık gecesinde Rusya üzerinde 89 Ukraynalı drone düşürüldü ve bunlardan sadece 18'i Novgorod bölgesi üzerindeydi.

PUTİN VE TRUMP NE KONUŞTU?

Diğer yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna gündemi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesini “olumlu” olarak değerlendirdiğini açıkladı.

NELER OLDU?

Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri sürerken taraflar karşılıklı suçlamalarla tansiyonu yükseltti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod’daki konutunun saldırıya uğradığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu iddiayı kesin bir dille reddetti ve Moskova’nın bu söylemle Kiev’e yönelik saldırılar için gerekçe üretmeye çalıştığını savundu.

Gerilimi artıran bir diğer açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko’dan geldi. Gruşko, Ukrayna’yı barış görüşmelerini baltalamaya çalışmakla suçladı. Gruşko, söz konusu saldırının müzakere sürecini sabote etmeye ve barış ihtimalini daha da zorlaştırmaya yönelik ciddi bir girişim olduğunu söyledi. Rusya’nın bu provokasyona karşılık vereceğini dile getiren Gruşko, bu karşılığın muhtemel bir barış formülüne dair tutumu da kapsayacağını ifade etti.

ABD’NİN UKRAYNA’YA GÜVENLİK GARANTİSİ 15 YIL İÇİN ÖNGÖRÜLÜYOR

Mar-a-Lago’daki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, ABD’nin güvenlik garantilerinin 'yüzde 100 üzerinde uzlaşıldığını' söylemişti.

“Büyük ilerleme kaydettik. 20 maddelik barış planının yüzde 90’ı, ABD-Ukrayna güvenlik garantilerinin ise yüzde 100’ü üzerinde uzlaşıldı,” diyen Zelenskiy şöyle devam etmişti "ABD, Avrupa ve Ukrayna arasındaki güvenlik garantileri neredeyse tamamen netleşti. Askeri boyut yüzde 100 tamamlandı."

Zelenskiy daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu garantilerin güçlü olduğunu ancak “şimdilik kalıcı olmadığını” belirttmişti.

