Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Yabancı basın Rusya'nın saldırı girişiminin ardından müzakere pozisyonunu değiştireceğini yazdı. Ukrayna lideri Zelenskiy ise iddiaların yalan olduğunu öne sürdü ve "Ukrayna diplomasiyi zayıflatabilecek adımlar atmaz. Rusya her zaman bunu yapar" dedi.

Reuters'in geçtiği habere göre, Ukrayna, Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. Rusya'nın saldırı girişiminin ardından müzakere pozisyonunu değiştireceğini yazdı.

Saldırı sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, saldırıya cevap vereceklerini belirtti.

91 DRON YOK EDİLDİ

Lavrov, "Putin'in devlet konutuna 91 adet insansız hava aracıyla saldırmaya çalıştı; tüm dronlar yok edildi" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN İLK AÇIKLAMA

Zelenskiy ise saldırı düzenlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Ukrayna lideri, bu iddialar için “Bunlar yalan” ifadesini kullandı.

Ukrayna liderinin açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda Rusya’dan çok tehlikeli açıklamalar geldi. Bu açıklamalar, Başkan Trump’ın ekibiyle yürüttüğümüz ortak çalışmanın tüm kazanımlarını bozmaya dönük görünüyor. Biz barışı sağlamak için birlikte çalışıyoruz.

Ruslar şimdi, Rus diktatörünün bir konutuna saldırı yapıldığına dair açıkça uydurma bir hikaye ortaya attı. Böylece Ukrayna’ya yönelik saldırıları, özellikle de Kiev’e yönelik saldırıları sürdürmek ve savaşı bitirmek için atılması gereken adımlardan kaçınmak adına bir bahane üretmiş oldular. Bu, Rusya’nın bilinen yalan taktiklerinden biri. Zaten Kiev’e, özellikle de Ukrayna Başbakanlığı binasına saldırdılar.

Ukrayna, diplomasiyi zayıflatacak adımlar atmıyor. Rusya ise bunu sürekli yapıyor. Bizi ayıran temel farklardan biri de bu.

Şimdi dünyanın sessiz kalmaması ve Rusya’nın barış sürecini sabote etmesine izin verilmemesi gerekiyor. Ukrayna diplomasiyi zayıflatabilecek adımlar atmaz. Rusya her zaman bunu yapar. Bu, bizi ayırt eden birçok şeyden biridir"

