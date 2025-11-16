Başbakan Sudani’nin seçimden zaferle çıkması hem Iraklıları hem de Irak’ın dostlarını sevindirdi. Irak’ta istikrarın düşmanı İran ise hüzne boğuldu. Iraklı siyaset uzmanları “Terörsüz Türkiye’nin zamanla ‘Terörsüz Bölge’ye evrileceğine inanıyoruz. Bu seçim sonuçları buna en büyük zemini hazırlayacaktır” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Irak’ta geçtiğimiz günlerde yapılan genel seçimlerde ipi Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’nin liderliğindeki Kalkınma ve İmar Koalisyonu göğüsledi. Seçimleri yorumlayan Iraklı siyaset uzmanları, kazananın Türkiye ve Irak olduğunu, istikrarın düşmanı mezhepçi İran’ın ise mağlup olduğunu vurguladı.

Gazetemize konuşan eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük’ten bir defa daha milletvekilliği kazanan Erşat Salihi, Irak’ta siyasi, kültürel, ekonomik değişim dalgasının sürdüğünü söyledi. Salihi, 11 Kasım seçimini Sudani ve Maliki hesaplaşması olarak nitelendirdi ve şu hususlara vurgu yaptı:

Irak Başbakanı Sudani

MEZHEPÇİLİK ERİYOR

“Sudani kazandı ve en az iki dönem daha başbakan olarak kalmayı garantiledi gibi. Mevcut tablo İran ve destekçilerinin eridiğini net bir biçimde gösteriyor. Irak’ta ABD-İran çekişmesi yeni bir boyut kazandı. Şii blok net bir biçimde eriyor. Türkiye’nin de bu tabloda ciddi etkisi var. Biz, ‘Terörsüz Türkiye’ projesinin ‘Terörsüz Bölge’ konseptine dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu seçim sonuçları da böyle bir girişime zemin sağlar düşüncesindeyiz. Zira Mahmur ve Sincar’dan inen yüzlerce PKK’lı Kerkük ve çevresine yerleşti. Yeniden organize oluyorlar. Bu sebeple terörsüz bölge konusunu Ankara, Bağdat ve Şam ciddiye almalı.”

KALKINMA YOLU PROJESİ

Irak’taki sandık sonuçlarını yorumlayan isimlerden Türkmen akademisyen Prof. Dr. Mahir Nakıp ise İran’ın Lübnan, Suriye’de yaşadığı siyasi, askerî kayıpların Irak’a da yansıdığını anlattı. “Telafer-Musul aksına çok daha fazla yoğunlaşmalıyız” diyen Nakıp, “Musul’da Kürt listeler kazandı. Musul, Türkmenler kadar Türkiye için de hayati önem taşıyor. Asrın projesi olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi buradan geçiyor. Türkiye hattın Telafer’e uğraması ile ilgili mutlaka hamle yapmalı. Zira seçim öncesi İran güdümlü bazı isimler, ittifaklar projeyi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Ancak Sudani’nin kazanması Ankara’yı da rahatlattı. Bundan sonrasına dair Musul’da güçlü bir teşkilat yapısı kurmamız şart” ifadelerini kullandı.

IRAK’TA İSTİKRARA DOĞRU

Irak Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkâhya’ya göre de sandıktan çıkan oylar İran’ın bölgede yaydığı mezhepçi perspektifin eridiğini gösteriyor. Irak yıllar sonra istikrar bandına girdi görüşünü savunan Sarıkâhya, “Burada siyaset bir anlamda ticaretle eş anlam taşıyor. Şu an salt ideoloji ve Şii hegemonya ciddi manada kırıldı. Türkmenler hem oy sayısını artırdı hem de meclisteki sandalyelerini. Her hâlükârda gördüğümüz tablo Türkiye açısından da son derece olumlu. Geleceğe artık daha iyimser bakıyoruz” diye konuştu.

IRAK’TAKİ SİLAHLI MİLİSLER BİTECEK

CÜNEYT AKÇATEPE

