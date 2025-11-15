Irak’ın orta kesimindeki Wasit vilayetinde tarım arazileri yüzünden patlak veren aşiret çatışmaları bölgede can pazarına döndü. Kheshan köyünde iki Bedevi aşireti arasında başlayan gerilim kısa sürede ağır silahların kullanıldığı çatışmaya dönüşürken, ilk belirlemelere göre dokuz kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Irak’ın orta kesimindeki Wasit vilayetinde tarım arazileri nedeniyle çıkan aşiret çatışmalarında dokuz kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.

Bir güvenlik yetkilisi, sabahın erken saatlerinde Kheshan köyünde iki Bedevi aşireti arasında başlayan gerilimin kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

Yetkili, "Sekiz kişi öldü, dokuz kişi yaralandı" dedi ve tüm kayıpların çatışmanın tarafı olan aşiret mensupları olduğunu aktardı.

BÖLGE KUŞATMA ALTINDA: ÇATIŞMA DURMADI

Irak güvenlik güçleri Kheshan köyünü tamamen kuşattı, ancak aşiretler arasındaki silahlı çatışmanın hala sürdüğü kaydetti.

Aşiretler büyük silah depolarına sahip olduğu için bölgede çatışmalar sıkça yaşanıyor.

HAŞDİ ŞABİ İDDİASI: ENERJİ SAHALARI ALARMDA

Öte yandan bazı yerel kaynaklar, Irak merkezi hükümetinin enerji sahalarının güvenliğini sağlamak amacıyla Erbil’e Haşdi Şabi güçlerini gönderdiğini ileri sürdü. Bu güçlerin bazı noktalarda çatışmalara dahil olduğu da iddia ediliyor. Ancak bu bilgi henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.

Erbil’deki güvenlik kaynakları, çatışmaların kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandığını belirtirken, bölgede tansiyonun yüksek olduğu ve halk arasında tedirginliğin arttığı bildiriliyor. Gözler şimdi hem Barzani yönetiminden hem de Irak merkezi hükümetinden gelecek açıklamalarda.

