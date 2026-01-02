Meksika’da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem geniş bir bölgede hissedildi. Yerel saatle 07.58’de, merkez üssü Guerrero eyaletine bağlı San Marcos olan 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası ülke genelinde sismik alarm sistemi devreye girdi.

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıkladı.

SARSINTI BİRÇOK EYALETTE HİSSEDİLDİ

Depremin etkisi başkent Meksiko City (CDMX) başta olmak üzere Guerrero, Veracruz ve Jalisco’nun bazı bölgelerinde hissedildi. Sarsıntı sırasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?

Avustralya Meteoroloji Bürosu (BOM), Guerrero açıkları yakınında kaydedilen depremin ardından yaptığı bilgilendirmede, Avustralya için herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Uyarı sistemlerinin aktif olduğu ancak olağan dışı bir deniz hareketi beklenmediği kaydedildi.

YETKİLİLERDEN UYARI: PROTOKOLLER UYGULANSIN

Yetkililer, deprem sonrası vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve belirlenen güvenlik protokollerine uyması çağrısı yaptı. İlk belirlemelere göre depremle ilgili hasar ve can kaybına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

