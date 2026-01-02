Yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanan 200,000 TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde açıklama zorunluluğu uygulaması ertelendi. Düzenlemenin üzerinde bir süre daha çalışma yapılacağı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun tebliğine göre yılbaşı itibarıyla 200 bin TL ve üzeri para transferinde açıklama zorunluluğu getirilmişti.

Alınan karar üzerinde bir süre daha çalışılmak üzere ertelendi.

Reuters'a bilgi veren kaynaklar, tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmediğini, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini söyledi.

Tebliğ taslağında elektronik transfer işlemleri için 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemler için ise Nakit İşlem Beyan Formu öngörülüyordu.

Süreçte suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerin açıklama ile izlenebilirliğini artırmak amaçlanıyor.

