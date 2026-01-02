"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukatlar T.G., S.K. ve K.Y. hakkında ’ses ve görüntü kaydı alma’, ’örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından gözaltına alınmıştı.

Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen yargılama sırasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen avukat tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 22 Aralık'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı kamuoyunda "Barış Boyun-Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasında, izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yargılama sırasında meydana gelen görevli jandarma personeline mukavemet eylemine ilişkin izinsiz ses ve görüntü kaydı aldığı tespit edilen İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı şüpheli avukat T.G'nin tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA

Başsavcılıktan 23 Aralık'ta yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 1 No'lu duruşma salonunda, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesince 363 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "Daltonlar suç örgütü davası" olarak bilinen davanın duruşmasında kararın açıklandığı sırada, bir kısım sanıklar tarafından duruşmanın düzen ve güvenliğini sağlamakla görevli jandarma personeline yönelik fiziki saldırıda bulunulduğu, ayrıca kamu malına zarar verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, yaşanan olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçları yönünden soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Başsavcılıktan yapılan bir diğer açıklamada ise yargılama sırasında görevli jandarma personeline yönelik mukavemet eyleminin gerçekleştirildiği hatırlatılarak, duruşma esnasında izinsiz şekilde ses ve görüntü kaydı alındığı, bu fiilin İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı aktarılmıştı.

Açıklamada, şüpheli avukatlar T.G, S.K. ve K.Y. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 286'ncı maddesinde düzenlenen "ses veya görüntülerin kayda alınması" ve aynı Kanun'un 220/7 maddesinde düzenlenen "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından, konut ve bürolarında hakimlik kararına dayalı olarak arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiği belirtilmişti.

