Balıkesir’in Gömeç ilçesinde alkollü içki satışı talebi reddedilen bir kişi, saatler sonra restorana tüfekle dönerek dehşet saçtı. Silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, bölgeyi hüzne boğdu. Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Gürkan T., Kızko Sahili’nde bulunan bir restorana gelerek işletme sahibi Ahmet E.’den bir şişe alkollü içecek talep etti. İşletme sahibinin olumsuz cevap vermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından restorandan ayrılan Gürkan T., yaklaşık iki saat sonra bu kez tüfekle geri döndü. Mekâna girer girmez etrafa rastgele ateş açan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İstediği içki verilmeyince dehşet saçtı! Korku dolu anlar kamerada

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

2026 yılının ilk saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Gömeç Belediyespor Tesisleri’nde çalışan ve işletme sahibine yardım etmek için restoranda bulunan Hasan Durka (36) ile Zafer A., işletme sahibi Ahmet E. ve kimliği henüz açıklanmayan bir kadın yaralandı. Ağır yaralanan Hasan Durka olay yerinde hayatını kaybederken, Zafer A.’nın hastanede tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ahmet E. ile kadın ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçan şüpheli Gürkan T., yaklaşık iki saat süren kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anlarının ise restoranın güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Hasan Durka.

DURKA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Hasan Durka, Gömeç Çarşı Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Gömeç Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Belediye Başkanı Melih Bağcı, kamu kurumlarının temsilcileri, spor camiasından yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçede sevilen bir isim olan Durka’nın ölümü, Gömeç’te derin üzüntüye neden oldu.

