Deniz ulaşımında aksama! BUDO’nun bazı seferleri iptal
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki 8 seferini iptal etti. Sefer iptalleri Bursa-Mudanya, İstanbul-Kabataş ve Armutlu (İhlas) hattını kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşmesi planlanan 8 sefer yapılamayacak.
İptal edilen seferler şunlar:
- Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş): 08.00 ve 09.30
- İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya): 08.00 ve 11.30
- Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas): 09.30
- Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş): 10.00
- İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas): 11.30
- Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya): 13.00
Yetkililer, yolcuların seyahatlerini planlarken iptal edilen seferleri dikkate almaları gerektiğini belirtirken; yolcular, bilet iade ve değişiklik işlemleri için BUDO’nun internet sitesini ziyaret edebiliyor.
