Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki 8 seferini iptal etti. Sefer iptalleri Bursa-Mudanya, İstanbul-Kabataş ve Armutlu (İhlas) hattını kapsıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleşmesi planlanan 8 sefer yapılamayacak.

İptal edilen seferler şunlar:

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş): 08.00 ve 09.30

İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya): 08.00 ve 11.30

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas): 09.30

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş): 10.00

İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas): 11.30

Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya): 13.00

Yetkililer, yolcuların seyahatlerini planlarken iptal edilen seferleri dikkate almaları gerektiğini belirtirken; yolcular, bilet iade ve değişiklik işlemleri için BUDO’nun internet sitesini ziyaret edebiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası