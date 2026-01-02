Anadolu Ajansı
Temassız işlem limiti 2 bin 500 lira oluyor! Gözler 15 Ocak'ta
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde, şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarılacak.
Özetle
Kaydet
Ekonomi 10 dk önce
BDDK, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 liraya yükseltti.
- BDDK, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini artırdı.
- Yeni limit 15 Ocak'tan itibaren 2.500 TL olarak uygulanacak.
- Önceki şifresiz işlem limiti 1.500 TL idi.
- Avrupa ülkelerinde bu limit genellikle 50 avro, İngiltere'de ise 100 sterlin seviyesindedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
CHP'de yeni kriz! Belediye başkanı disipline sevk edildi, 'Veli Ağbaba' iddiası bomba
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.
AVRUPA'DA LİMİT 50 EURO
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR