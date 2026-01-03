Trabzonspor’un Fransız ekibi Bastia’dan sezon başında 5,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Christ Oulai, Afrika Kupası’nın en çok parlayan yıldızlarından birisi oldu ve dünya devlerini peşine taktı.

Fildişi’nin Gabon’u 3-2 mağlup ettiği maçta ilk defa ilk on birde yer alan ve 90 dakika sahada kalan Oulai, orta sahada sergilediği kusursuz performansla dikkatleri üzerine çekti.

YÜZDE 97 PAS İSABETİ

19 yaşındaki oyuncu 85 topla buluşma, yüzde 97 pas isabeti istatistikleri, geçiş oyunlarında belirleyicilik, fiziksel direnç ve oyun aklıyla akıllara kazındı.

BENZERSİZ BİR PROFİL

Oulai’nin bu performansı Trabzonspor yönetimin mest etti. Daha birkaç ay önce 5,5 milyon avroya alınan genç futbolcu için şimdiden 30 milyon avroluk rakamlar konuşulmaya başlandı. Chelsea scoutlarının Oulai’yi yakın takibe aldığı belirtildi. Fildişi’nin hocası Emerse Fae’nin “Benzersiz bir profil” sözleri genç yıldız için devlerin iştahını kabartırken bordo mavililer şimdiden böyle bir oyuncuya sahip olmanın keyfini çıkarmaya başladı. Oulai için Trabzonspor adına tek menfi durum, sonraki satıştan Bastia’ya verilecek yüzde 20’lik pay...

