Oulai 6’ya katladı! Trabzonspor'un Fildişili yıldızı Avrupa devlerini peşine taktı
Trabzonspor’un Fransız ekibi Bastia’dan sezon başında 5,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Christ Oulai, Afrika Kupası’nın en çok parlayan yıldızlarından birisi oldu ve dünya devlerini peşine taktı.
Fildişi’nin Gabon’u 3-2 yendiği maçta ilk kez ilk on birde yer alan Oulai, yüzde 97 pas isabetiyle sergilediği kusursuz orta saha performansıyla dikkatleri üzerine çekti, Trabzonspor’un 5,5 milyon avroya aldığı oyuncu için şimdiden 30 milyon avro konuşulmaya başlandı ve Chelsea’nin takibine girdi.
- Oulai, Fildişi-Gabon maçında ilk kez ilk 11'de başlayıp yüzde 97 pas isabetiyle kusursuz bir performans sergiledi.
- 19 yaşındaki oyuncunun değeri, Trabzonspor'un 5,5 milyon avroya aldığı birkaç ay sonra 30 milyon avroya yükseldi.
- Chelsea scoutları Oulai'yi yakından takip ediyor.
- Fildişi hocası Emerse Fae, Oulai'yi "benzersiz bir profil" olarak nitelendirdi.
- Trabzonspor'un Oulai için tek menfi durumu, sonraki satıştan Bastia'ya verilecek yüzde 20'lik pay.
YÜZDE 97 PAS İSABETİ
19 yaşındaki oyuncu 85 topla buluşma, yüzde 97 pas isabeti istatistikleri, geçiş oyunlarında belirleyicilik, fiziksel direnç ve oyun aklıyla akıllara kazındı.
BENZERSİZ BİR PROFİL
Oulai’nin bu performansı Trabzonspor yönetimin mest etti. Daha birkaç ay önce 5,5 milyon avroya alınan genç futbolcu için şimdiden 30 milyon avroluk rakamlar konuşulmaya başlandı. Chelsea scoutlarının Oulai’yi yakın takibe aldığı belirtildi. Fildişi’nin hocası Emerse Fae’nin “Benzersiz bir profil” sözleri genç yıldız için devlerin iştahını kabartırken bordo mavililer şimdiden böyle bir oyuncuya sahip olmanın keyfini çıkarmaya başladı. Oulai için Trabzonspor adına tek menfi durum, sonraki satıştan Bastia’ya verilecek yüzde 20’lik pay...