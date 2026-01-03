İhlas Koleji, 10 Ocak 2026’daki bursluluk sınavına katılan tüm öğrencilere ücretsiz Öğrenme Stilleri Envanteri ve Enneagram Mizaç Testi uygulayarak, öğrenci ve velilere detaylı rehberlik raporu sunacak.

İhlas Koleji, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü düzenleyeceği bursluluk sınavına başvuran bütün öğrencilere, ücretsiz olarak “Öğrenme Stilleri Envanteri” ve “Enneagram Mizaç Testi” uygulayacağını açıkladı.

Eğitimde 30’uncu yılını kutlayan İhlas Koleji, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde öğrencilere yalnızca burs imkânı değil, aynı zamanda profesyonel rehberlik desteği de sunacak. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine “Öğrenme Stilleri Envanteri” uygulanırken bu sayede öğrencilerin görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi hedeflenecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise kişilik yapılarını ve güçlü yönlerini analiz eden “Enneagram Mizaç Testi” uygulanacak. Yapılacak uygulamalarla öğrencilerin sınav sonuç karnesinin yanı sıra öğrenme biçimlerini ve kişilik özelliklerini ortaya koyan detaylı bir değerlendirme raporu hazırlanacak.

Bu raporlar, öğrencilerin potansiyellerinin, yeteneklerinin ve mizaç özelliklerinin daha yakından tanınmasına katkı sağlayacak.

Sınava başvuran her öğrenciye uygulanacak olan rehberlik envanterlerinin sonuçları ayrıca velilerle de paylaşılacak. İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur “Çocukların öğrenme stillerini bilmek ve onların mizacına uygun bir yaklaşımı geliştirmek çok kritik bir öneme sahip. Bu yüzden velilerimiz sınav sonucunu almaya geldiklerinde çocuklarının akademik durumunun yanı sıra, ‘Çocuğum en iyi nasıl öğrenir?’ veya ‘Çocuğumun mizaç özellikleri nelerdir?’ sorularının cevabını içeren profesyonel bir dosyayı da teslim alacaklar” ifadelerini kullandı.

