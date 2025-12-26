CHP, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya devam ediyor. Müslüman oldukları hâlde Hallowen ve Noel gibi Hristiyan âdetlerini kutlayanlara CHP de katıldı. CHP’nin yönettiği birçok ilde meydanlarda resmî Noel kutlamaları düzenlendi.

Türkiye’nin örf ve âdetlerini ayaklar altına alan CHP belediyelerini “Noel telaşı” sardı. Birçok ilin CHP’yi belediye başkanları Hristiyan geleneği olan yılbaşı sebebiyle kamu kaynaklarını Noel yemeklerine, yılbaşı partilerine ve sazlı sözlü eğlencelere harcamaya başladı. Bursa, İstanbul, Bolu, Giresun, Ankara, Muğla olmak üzere birçok CHP’li belediyeden tepki çeken görüntüler geldi.

Ecdat yadigârı Bursa’nın her yerini geyiklerle süsleyen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Yılbaşı Meydanı” adı altında kentin ana arterleri ile meydanlarını dev boyutlu yılbaşı konseptli ışıklandırmalarla donatmaya başladı.

CHP’li belediyelerde Noel telaşı! Ezanlı ülkede çam ağacı süsleme yarışı

Bursa Osmangazi Belediyesi, yılbaşına kadar sürecek ‘Yeni Yıl Festivali’ adı altında rezil görüntülere imza atıyor. Meydanı yılbaşı ağaçları ve maskotları ile donatan belediye, Hristiyanlık dininin ritüelleriyle iç içe geçen söz konusu gelenek ile bunu sıradanlaştırmaya çalışıyor. “Osmangazi’nin memleketinde Noel kutlanmaz, İslam’ın kutsal topraklarında Hristiyanlık kutlamasının ne işi var, Bunlar iyice yoldan çıktı” yorumları yapıldı.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 1. Etap’ta “Beylikdüzü Kış Festivali” düzenledi. ‘Kış’ tabiri kullanılsa da festival, Batı’daki Noel pazarlarını akla getiriyor. Festival çerçevesinde hediyelik ürün ve yiyecek stantları kuruluyor. 30 Aralık’a kadar devam edecek festivalde, farklı şarkıcılar ve DJ’lerin de sahne alacağı duyuruldu. Belediyeden yapılan açıklamada “Festival süresince düzenlenecek müzik dinletileriyle vatandaşlar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra yeni yıl coşkusunu da birlikte yaşayacak” ifadelerine yer verildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir yandan umrede boy gösterirken diğer yandan yılbaşı için etkinlikler düzenliyor. Özcan, yılbaşı bahanesiyle kentin birçok yerini Noel temalı ışıklandırmalarla donattı.

İstanbul Ataşehir Belediyesi ‘Yeni Yıl Fest’ adı altında yılbaşı etkinlikleri yapmaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Giresun Belediyesinin yaptığı yılbaşı etkinlikleri 4 Ocak’a kadar sürdürecek.

İstanbul Üsküdar Belediyesi de “Yılbaşı Pazarı 2026” adıyla bir etkinlik düzenlese de alanda Noel temalı süslemeler yer alıyor. Düzenlenen etkinlikler arasında tamamen Noel’e dönük Kapı Süsü Yapımı Atölyesi, Taç Tasarımı Atölyesi, Kar Küresi Yapımı Atölyesi ve Yılbaşı Karakterleri Yapımı Atölyesi bulunması dikkati çekiyor.

HRİSTİYAN MI OLDUNUZ?

CHP’li belediyelerin düzenleme yarışına girdikleri yılbaşı kutlamalarında tamamen Hristiyanlığı sembolize eden Noel baba, Noel babanın kızağını çeken geyikler, süslenmiş ve ışıklandırılmış çam ağaçlarının yer alması “Gizli bir Hristiyan misyonerliği” görevi üstleniyor. Etkinlik alanlarında çalan sözde yılbaşı müzikleri ise tamamen Hristiyan ilahilerinden oluşuyor. Binlerce kişi farkında olmadan Hristiyan propagandasına maruz kalıyor. Ezberlenen Hristiyan ilahileri hep bir ağızdan söyleniyor.

PROF. DR. BEDRİ GENCER: SEKÜLER KESİM ÇELİŞKİ İÇİNDE!

Sosyolog profesör Bedri Gencer, seküler kesimin 25 Aralık’a rastlayan Noel’le ilişkili gelenekleri kutlamasının bir tenakuz olduğunu söyledi. Prof. Gencer “Bu durumun altında aslında cumhuriyetin başındaki Batılılaşma çelişkisi var. O dönemde bir kesim ‘Batı medeniyeti, Hristiyan medeniyeti değildir, seküler medeniyettir’ diye düşündüler. Hâlbuki Batı’daki sekülerliğin altını kazıdığımız zaman, Protestanlık çıkar. En altta ise Hristiyanlığın özü vardır. Bugün sekülerleşiyoruz diyenlerin ‘christmas’ geleneklerini kutlayarak düştükleri durum da buna benzemektedir” dedi. Prof. Gencer “Osmanlıda farklı dinden insanların mahalleleri ayrıydı. Bugün bazı belediyelerin uygulamalarında sanki bu mahallelerin çatışmasına benzer bir durum görülüyor” diye konuştu. Gencer, son yıllarda devletin güçlendiğini ancak sosyal yozlaşmanın önüne geçilemediğini savundu.

DİYANET’TEN UYARI HUTBESİ: KUTLAMALARIN İNANCIMIZDA YERİ YOK

Diyanet, bu tehlikeli durumu cuma hutbesinde gündeme getirecek. Cemaate şu ikaz yapılacak: Tarih sahnesinden silinen milletler, önce yabancı kültürlerin etkisi altına girmiş, sonra kimliklerine yabancılaşmışlardır. Yeni bir miladi yıla gireceğiz. O günlerde; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi etmemeliyiz. Evleri, iş yerlerini, sokakları inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle donatmamalıyız.

