Nijeryalı stoper Trabzonspor’u çok istiyor. Trabzonspor, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger’e yaptığı teklifi 7 milyon avroya çıkardı…

Fatih Tekke’nin gelişiyle birlikte gençleşen Trabzonspor, yeni bir genci daha gözüne kestirdi; Chibuike Nwaiwu… Scout ekiplerinin izleyip Tekke’ye önerdiği 22 yaşındaki stoper, Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger’de forma giyiyor. Trabzonspor yönetimi, Nijeryalı yıldız için yaptığı 6 milyon avroluk teklifi 7 milyon avroya yükseltti. Trabzonspor’a gelmeyi çok isteyen genç oyuncu, bordo mavililerin gönderilerine ‘beğeni’ işareti koymaya başladı.

HAVADAN GEÇİT YOK

Sakatlığı yüzünden sık sık takımdan ayrı kalan Stefan Savic’in alternatifi olarak görülen Nwaiwu’yu Fatih Tekke’nin de istediği belirtildi. Genç yıldızı birkaç kulübün daha istediği belirtilirken Wolfsberger’e en yüksek teklifi veren tarafın Trabzonspor olduğu ifade edildi. Trabzonspor’un geleceğe yatırım olarak gördüğü isimlerden birisi olan Chibuike Nwaiwu, 1,93 metrelik boyuyla hava toplarındaki hâkimiyeti ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle öne çıkıyor.

