Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, son 2 yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı yaşadığı galibiyet hasretini 2026 yılında sonlandırmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerde hedef, 5 Ocak'ta Galatasaray'a karşı Süper Kupa yari finalinde galip gelmek.

Trabzonspor, 2024 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Galatasaray karşısında iç sahada alınan 5-1’lik mağlubiyet, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda kaybedilen puanlar ile Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısındaki 3-2’lik yenilgi büyük maç karnesini olumsuz etkiledi.

Fatih Tekke

Karadeniz ekibi, 2025 yılını da derbi galibiyeti hasretiyle tamamladı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupada toplam 7 maça çıkarken, bu mücadelelerde 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray'a karşı 3-0 kaybedilen Türkiye Kupası finali, sezonun en farklı yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.

SÜPER KUPA'DA RAKİP GALATASARAY

2026 yılının ilk derbisinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak'ta karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu olumsuz seriye son vermek istiyor.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor’un son iki yılda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı aldığı derbi sonuçları şöyle:

2025

15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1

06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)

14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0

01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0

14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3

2024

21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)

15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

