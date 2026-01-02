Son 2 yılda tam 14 maç oldu: Trabzonspor'un derbi kâbusu
Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, son 2 yılda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı yaşadığı galibiyet hasretini 2026 yılında sonlandırmak istiyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililerde hedef, 5 Ocak'ta Galatasaray'a karşı Süper Kupa yari finalinde galip gelmek.
Trabzonspor, 2024 yılında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Galatasaray karşısında iç sahada alınan 5-1’lik mağlubiyet, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında son dakikalarda kaybedilen puanlar ile Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş karşısındaki 3-2’lik yenilgi büyük maç karnesini olumsuz etkiledi.
Karadeniz ekibi, 2025 yılını da derbi galibiyeti hasretiyle tamamladı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lig ve kupada toplam 7 maça çıkarken, bu mücadelelerde 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray'a karşı 3-0 kaybedilen Türkiye Kupası finali, sezonun en farklı yenilgilerinden biri olarak kayıtlara geçti.
SÜPER KUPA'DA RAKİP GALATASARAY
2026 yılının ilk derbisinde Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak'ta karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu olumsuz seriye son vermek istiyor.
Trabzonspor’un son iki yılda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı aldığı derbi sonuçları şöyle:
2025
15.02.2025: Beşiktaş : 2 - Trabzonspor: 1
06.04.2025: Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1
10.05.2025: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2
14.05.2025: Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 0 (Türkiye Kupası finali)
14.09.2025: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 0
01.11.2025: Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0
14.12.2025: Trabzonspor: 3 - Beşiktaş: 3
2024
21.01.2024: Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5
04.02.2024: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0
17.03.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
23.05.2024: Beşiktaş: 3 - Trabzonspor: 2 (Türkiye Kupası finali)
15.09.2024: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1
03.11.2024: Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3
16.12.2024: Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3