TFF duyurdu: Süper Kupa öncesi ortak basın toplantısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep ve 6 Ocak Pazartesi günü Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini açıkladı.
Spor 50 dk önce
TFF, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşmaları öncesi ortak basın toplantıları düzenleneceğini duyurdu.
- Galatasaray-Trabzonspor maçının ortak basın toplantısı 4 Ocak Pazar 19.30'da Gaziantep Stadı'nda yapılacak.
- Fenerbahçe-Samsunspor maçının ortak basın toplantısı 5 Ocak Pazartesi 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.
- Toplantılara her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanları katılacak.
TFF'den yapılan duyuruda, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir" denildi.
GALATASARAY-TRABZONSPOR
Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda yapılacak.
FENERBHAÇE-SAMSUNSPOR
Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.
