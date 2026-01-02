Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep ve 6 Ocak Pazartesi günü Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini açıkladı.

TFF'den yapılan duyuruda, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir" denildi.

Süper Kupa final müsabakası 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

GALATASARAY-TRABZONSPOR

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda yapılacak.

FENERBHAÇE-SAMSUNSPOR

Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.

