Türkiye Gazetesi
Galatasaray ve Trabzonspor'dan başvuru: TFF, Süper Kupa kararını verdi
Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak ve 6 Ocak'ta yarı finallerin oynanacağı Süper Kupa'ya günler kala 'erteleme' talebinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bu başvurulara cevap geldi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa yarı final maçının ertelenmesi talebini değerlendirdi.
- TFF, Galatasaray ve Trabzonspor'un Süper Kupa maçının ertelenmesine yönelik başvurusunu reddetti.
- Süper Kupa yarı final maçı, 5 Ocak'ta Gaziantep'te oynanacak.
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa için Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerini değerlendirdi.
TFF'DEN ERTELEMEYE RET
Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak karşılaşma için Galatasaray ve Trabzonspor, TFF'ye erteleme başvurusu yaptı. HT Spor'da yer alan habere göre; TFF, kulüplerden gelen talebi geri çevirdi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile teknik direktörlüğünü Fatih Tekke'nin yaptığı Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi akşamı Süper Kupa yarı final müsabakasında Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Lucas Torreira'dan Galatasaray'dan ayrılık sinyali: 'Can atıyorum' dedi, oynamak istediği takımı açıkladı
Bizi Takip Edin
YORUMLAR