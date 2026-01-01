Galatasaray ve Trabzonspor, 5 Ocak ve 6 Ocak'ta yarı finallerin oynanacağı Süper Kupa'ya günler kala 'erteleme' talebinde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bu başvurulara cevap geldi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa için Galatasaray ve Trabzonspor'un taleplerini değerlendirdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

TFF'DEN ERTELEMEYE RET

Süper Kupa'da 5 Ocak'ta oynanacak karşılaşma için Galatasaray ve Trabzonspor, TFF'ye erteleme başvurusu yaptı. HT Spor'da yer alan habere göre; TFF, kulüplerden gelen talebi geri çevirdi.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son maç (1 Kasım 2025) 0-0 sonuçlandı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile teknik direktörlüğünü Fatih Tekke'nin yaptığı Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi akşamı Süper Kupa yarı final müsabakasında Gaziantep'te karşı karşıya gelecek.

