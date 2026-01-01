Galatasaray'ın kazandığı üst üste 3 şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden olan Uruguayşı yıldız Lucas Torreira, Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ve Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki oyuncunun, "Bir gün Boca'da oynamak ister misin?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Lucas Torreira, FIX TV'de katıldığı programda kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Uruguaylı yıldızın, Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kalesini koruyan Emiliano Martinez ve dünyaca ünlü Arjantin kulübü Boca Juniors'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Lucas Torreira

"BOCA'DA OYNAMAYA CAN ATIYORUM"

"Bir gün Boca Juniors'ta oynamak ister misin? sorusunu Torreira, "Bir gün bile o anı düşünmediğim olmuyor, gerçek bu. Bunu ne reklam olsun diye söylüyorum ne de yarın manşetlere çıksın diye. Ben hissettiklerimi ifade eden biriyim, saklanıp gizlenen biri değilim. Ama aynı zamanda gerçeğin başka olduğunu da anlıyorum; Şu an Galatasaray'la sözleşmem var ve kulüpte çok önemli bir oyuncuyum. Ayrılığım kolay değil. Çünkü hep söylüyorum, insanlar soruyor; Kaç milyon ediyorsun, ne kadara gidersin?. Ben bu şeyleri bilmiyorum, anlıyor musun? İnsan bazı şeyleri kontrol edemez ve ben de aynı anda her şeyi kontrol edemem" şeklinde cevapladı.

Torreira'nın, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen başarılı orta saha oyuncusu, "Kontrol edebileceğim şey, kararlarım ve ifade ettiklerim. Ve ben Boca'da oynamaya can atıyorum. Bunun için ölüyorum adeta. Bunun için hazırlanıyorum da, çünkü bu dünyanın kolay olmadığını biliyorum. Çok kısa süre önce onunla konuştum ve çok önemli bir konuşma yaptık. Yoğun bir konuşmaydı; bana birçok şeyi anlattı. Ben de hazırlık yapıyorum, eğer bir gün olursa diye. Olmazsa diye de hazırlanıyorum, çünkü olmayabilir. Sadece benim Boca'da oynama isteğimle olacak bir şey değil bu. Belki Boca'nın beni transfer etmek gibi bir ilgisi olmayabilir. Bu da son derece geçerli bir durum. Ama umarım, umarım bir gün olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İÇİN MARTINEZ İLE TEMASA KURDUM"

Yaz transfer döneminde Emiliano Martinez ile temasa geçtiğini belirten Torreira, "Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Martinez'in de kendi takımından ayrılma durumu olmuştu ve o dönem Galatasaray'a gelmesi için onunla temas kurdum ama olmadı, gerçekleşmedi" sözlerini sarf etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası