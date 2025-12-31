Trendyol Süper Lig'in 17'nci haftalık ilk devresini 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fatih Tekke'li Trabzonspor, 2025 yılında oynadığı 45 karşılaşmada 24 galibiyet elde etti.

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de 37, Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maç olmak üzere toplam 45 müsabakaya çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 24 galibiyet ve 11 beraberlik elde ederken, 10 kez sahadan yenik ayrıldı.

SÜPER LİG MAÇLARI

Trabzonspor, 2025 yılında Süper Lig'de oynadığı 37 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon ligi 51 puanla 7'nci sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemedi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligin 17 haftalık ilk yarısını 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla 3'üncü sırada kapattı.

Ernest Muçi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025 yılında finale yükselen Trabzonspor, Gaziantep'te oynanan maçta Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine getiremedi. Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

GÜNEŞ GİTTİ, TEKKE GELDİ

Trabzonspor'da 2025'te Şenol Güneş ve Fatih Tekke olmak üzere iki teknik adam görev yaptı. Şenol Güneş yönetiminde 2025 yılında ligde çıktığı 9 maçtan 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, Fatih Tekke yönetimindeki 28 maçta 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Fatih Tekke

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, Fatih Tekke idaresinde 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

