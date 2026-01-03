2025, Organize Tarım Bölgelerinde (OTB) sıçrama yılı oldu. 45 bölgeye tüzel kişilik kazandırılırken 14 bölgede üretim sürüyor, 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor. 2026 hedefi 19 faal OTB ile üretimi artırmak.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve tarım ile sanayinin entegrasyonunu güçlendirmek maksadıyla hayata geçirilen Organize Tarım Bölgeleri (OTB) uygulamasına ilişkin son verileri paylaştı.

Yumaklı, “Yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sayıları 61’e ulaşan organize tarım bölgelerinden (OTB) 45’ine tüzel kişilik kazandırıldı. 2025 yılı, OTB alanında tam anlamıyla bir sıçrama yılı oldu. Üretimden istihdama kadar her alanda tarihî başarılara imza attık. Bugüne kadar OTB’lere sağlanan toplam finansman 7 milyar TL’ye ulaştı. Altyapısı tamamlanan 19 OTB’den 5’i sadece 2025 yılında yatırımcılara tahsis edildi. Şu an 14 bölgede fiili üretim devam ediyor. 2026 yılında 13 OTB yatırım programında ve altyapı çalışmaları için 3,2 milyar bütçe ayrıldı. 5 OTB’nin daha 2026 yılının ilk çeyreğinde üretime başlamasını hedefliyoruz. 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyetteki OTB sayımız 19 olacak. Balıkesir’de kurulan dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera OTB’si ilk etabının 2026 sonunda faaliyete geçecek. Hâlihazırda faaliyette olan bölgeler ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bugün itibarıyla 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. Yıllık 60 bin ton yaş meyve-sebze ve 160 bin büyükbaş besi hayvanı üretimiyle ülke ekonomisine yıllık 20 milyar TL doğrudan katkı sunuyoruz” dedi.

Yumaklı, 2026 yılı yatırım programında Kahramanmaraş-Elbistan, Afyon-Bolvadin, Muğla-Seydikemer, Batman ve Yozgat-Yerköy projelerinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını belirterek, “2028 hedefimiz net. 61 OTB’nin tamamını faaliyete geçirerek, 1,1 milyon tonluk bitkisel üretim ve 600 bin büyükbaş besilik hayvan varlığına ulaşmak. Türkiye’nin OTB modeli, bugün dünyaya örnek olan bir üretim disiplini hâline geldi” diye konuştu.

