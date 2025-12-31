Kırsal nüfusu artırmak ve özellikle gençleri tarım sektörüne çekebilmek için yeni projeler geliştirilecek. Bu kapsamda, başta kırsalda yaşayan genç kadınlar olmak üzere gençlerin çalışma hayatına girmeleri desteklenecek, kırsala tersine göçü sağlayıcı, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı projeler ele alınacak.

ESMA ALTIN / ANKARA - Türkiye’de giderek azalan kırsal nüfusu artırmak ve özellikle gençleri tarım sektörüne çekebilmek için yeni projeler geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programına göre hâlihazırda gençlerin sadece yüzde 13’ü tarım sektöründe istihdam ediliyor. Gençlerin yüzde 30,7’si sanayi, yüzde 56,3’ü ise hizmet sektörlerinde çalışıyor. Genç erkeklerin yüzde 11,8’i, genç kadınların ise yüzde 15,4’ü tarım sektöründe istihdam ediliyor.

KIRSALA YÖNLENDİRME

Hükûmet devreye aldığı yeni projelerle gençlerin istihdama katılım oranını artırmak için çaba harcarken, bir yandan tarım sektöründeki gençlerin sayısının artırılmasına yönelik çalışma yapıyor. Bu kapsamda, başta kırsal bölgelerde yaşayan genç kadınlar olmak üzere gençlerin çalışma hayatına girmeleri desteklenecek, kırsala tersine göçü sağlayıcı, ekonomik ve sosyal hayatı canlandırıcı projeler geliştirilecek.

EV GENÇLERİ ARTIYOR

Öte yandan ‘Ev genci’ olarak nitelendirilen ve eğitim ya da istihdamda yer almayan gençlerin oranı da giderek artıyor. Türkiye’de 2023 yılında ev genci oranı yüzde 22,5 iken bu oran bir yıl sonra yüzde 23’e ulaştı. TÜİK verilerine göre 15-29 yaş arasındaki ev genci oranı ise yüzde 26 civarında. Bu oranın, 2025 yılı verilerinde daha yüksek çıkması bekleniyor.

İSTİHDAM ODAKLI PROJELER

Cumhurbaşkanlığı Programında, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik yapılan analizler çerçevesinde birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir yaklaşımla eğitime veya istihdama katılımlarını destekleyen program ve projeler geliştirileceği belirtiliyor. Bu kapsamda eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri verilerek açık işlere ve aktif iş gücü programlarına yönlendirilmeleri sağlanacak. Gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu desteklemek amacıyla işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve projeler uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası