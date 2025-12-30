Kurak ayların ardından gelen kar yağışı umut olurken, yurdun bir yanında kapanan yollar ve yardım bekleyen hastalar, diğer yanında ise kartpostallık manzaralar ve kar keyfi var.

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile yurt geneli âdeta buz tutuyor. Dondurucu soğukla birlikte birçok kent beyaza büründü. Kuraklığın pençesindeki şehirler ile tarım bölgesi Güneydoğu’da kar sevinci yaşanıyor. Geçen sene rekolte düşmesi yaşanan Şanlıurfa’da yüzler gülüyor.

Kar, kuraklıkla kavrulan Güneydoğu Anadolu’ya can suyu oldu: Cefa ve sefa

Barajların sularının çekildiği hatta bazı yerlerde kuruduğu bölgelerde beyaz coşku hakim. Çiftçiler kar sayesinde rekolte beklentisini çoğaltırken, yollarda mahsur kalan, ulaşımın kesildiği köylerden çıkamayanlar cefa çekiyor. Kayak merkezleri dolarken, şehir merkezlerindeki çocuklar ve gençler kar sevinci yaşıyor. Yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapanırken İl Özel İdareleri, Karayolları ve belediye ekipleri yoğun mesai harcadı. Ardahan’da hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düştü, araçlar ve iş yerlerinin camları buz tuttu. Bolu geçişinde TEM Otoyolu’nda kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan tedbirsiz üç tırın yolu kapatmasıyla ulaşım saatlerce durdu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde ise kayganlaşan yolda beton mikserinin de aralarında olduğu beş aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

EKİPLER İMDATLARINA YETİŞTİ

Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde sağlık hizmetlerine ulaşımı da zorlaştırdı. Ağrı’nın Eleşkirt ve Diyadin ilçelerinde rahatsızlanan iki kişi, karla mücadele ekiplerinin yolları açmasıyla ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Eleşkirt’te köy yolunda kara saplanan ambulans kepçeyle kurtarıldı. Iğdır’da köy yolunun kapanması sebebiyle evinin çatısındaki karları temizlerken düşerek yaralanan bir vatandaş, ekiplerin yolu açmasının ardından hastaneye sevk edildi. Siirt’in Pervari ilçesinde solunum rahatsızlığı yaşayan bir vatandaş, yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonrası hastaneye ulaştırılırken, kar sebebiyle yolda mahsur kalan ve içinde 10 kişinin bulunduğu minibüs de ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar, kuraklıkla kavrulan Güneydoğu Anadolu’ya can suyu oldu: Cefa ve sefa

EĞLENCEYE DOYDULAR

Karın çileye dönüştüğü bu tablonun yanında, bazı şehirlerde ise kar keyifli görüntülere sahne oldu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde tarihî sokaklar beyaza büründü. Ağaç dallarının karın ağırlığına dayanamayıp kırıldığı bölgede bir içerik üreticisi kayak takımlarıyla sokaklarda kayarak renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar mahalle aralarını kayak pistine çevirip poşet ve kızaklarla eğlendi. Yozgat’ta aileler ve çocuklar naylon poşetlerle sokaklarda karın tadını doyasıya çıkardı. Tokat ile Ordu sınırındaki Perşembe Yaylası’nda ise sıfırın altında 10 derecede tabiatseverler buz tutan mendereslerde kano yaparak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

