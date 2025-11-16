Kripto para birimi Bitcoin'de düşüş trendi devam ediyor. Analistler bu durumu "Aşırı korku" seviyesi olarak açıklarken, BTC'nin 83 bin dolar seviyesine doğru bir 'çöküş' yaşayabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin (BTC) 95 bin dolarlık destek bölgesinin üzerinde tutunmakta zorlanırken, kripto para birimi 80 bin dolar bölgesine doğru daha derin kayıplara hazırlanıyor gibi görünüyor.

Analist Ali Martinez’in değerlendirmesine göre Bitcoin, son aylarda fiyat hareketini destekleyen kritik yükselen kanalın altına sarktı.

Analiste göre söz konusu "kırılım" önemli, çünkü fiyatın konsolidasyondan daha belirgin bir düşüş trendine geçiş yaptığını gösteriyor.

Bitcoin'in 16.11.2025 itibarıyla akşam saat 18.15 civarındaki görünümü

Analist, 16 Kasım’daki X paylaşımında hareketin "83 bin 500 dolara doğru bir düşüşün kapısını açtığını" belirterek, son düzeltme döneminin en bearish kısa vadeli tahminlerinden birini sundu.

100 BİN 500 DOLAR GERİ ALINAMADI

Bitcoin, 100 bin 500 dolarlık destek bölgesini geri alamayınca daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşturmaya devam etti; bu da piyasanın zayıflayan yapısına işaret ediyor.

Analize göre fiyatın düşüş trendi yeniden hızlanmadan önce 95 bin 000–97 bin 000 dolar arasında kısa süreli bir konsolidasyon yaşanması muhtemel.

Aynı zamanda projeksiyon iki aşamaya dikkat çekiyor. Önce 90 bin dolarların ortasına doğru bir retest, ardından 91 bin 500, 89 bin 000 ve 86 bin 500 dolar destek seviyelerinin kırılması halinde 83 bin 000 dolara doğru daha derin bir düşüş.

BİTCOİN’DE AŞIRI KORKU SEVİYESİ

Finance In Bold'dan edinilen bilgilere göre daha da önemlisi, bu düşüş beklentisi kripto piyasasının riskten kaçış modunda olduğu bir döneme denk geliyor.

Bitcoin Korku & Açgözlülük Endeksi 10 seviyesine gerileyerek "Aşırı Korku" bölgesine iyice yerleşti. Endeks son bir ayda sürekli düşüşte; sadece bir hafta önce 22 seviyesindeydi ve o zaman bile uyarı sinyali veriyordu.

Uzun süreli bozulma, yatırımcıların volatilite ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle giderek daha tedirgin olduğunu gösteriyor. Aşırı korku; artan satış baskısı, pozisyon kapatma ve piyasadan çekilme davranışlarını yansıtıyor. Tarihsel olarak bu tür seviyeler, panik zirveye çıktıktan sonra piyasa dipleriyle sıklıkla aynı döneme denk geldi.

Fiyatlar açısından bu ortam, piyasada psikolojik kırılma noktasına yaklaşıldığını gösteriyor. Kısa vadede korku yeni zayıflıkları tetikleyebilse de, aşırı negatif duyarlılık dönemleri uzun vadeli yatırımcılar için "ucuz" görülen varlıklarda birikim fırsatına dönüşebiliyor.

Bitcoin

FİYAT GÖRÜNÜMÜ

Yazım sırasında Bitcoin 95 bin 973 dolardan işlem görüyor; son 24 saatte yüzde 0,13 artarken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 6 düşmüş durumda.

Mevcut fiyat, 50 günlük SMA olan 111 bin 417 doların ve 200 günlük SMA olan 105 bin 695 doların oldukça altında. Bu durum güçlü bir düşüş eğilimine işaret ediyor. Spot fiyat ile hareketli ortalamalar arasındaki geniş makas, momentumun zayıfladığını ve piyasanın yukarı yönlü ivmeyi toparlamakta zorlandığını gösteriyor.

14 günlük RSI’ın 31,23 seviyesinde olması ise tabloyu tamamlıyor. Henüz aşırı satım bölgesine inmemiş olsa da bu seviyenin hemen üzerinde seyretmesi, satıcıların kontrolü elinde tuttuğunu ancak satış baskısının artık yorulmaya yaklaştığını ima ediyor.

BATIKAN ALTAŞ

