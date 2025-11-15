Kripto para birimi Bitcoin 93 bin 960 dolara kadar gerileyerek mayıs ayı seviyelerini gördü. Hafta sonu işlemlerinde tepki alımlarıyla 96 bin dolara yakın denge arayışını sürdüren BTC, zirveden %24 geriledi. ABD’de kripto para dostu Cumhuriyetçilerin eyalet seçimlerinde güç kaybetmesi, FED’den faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, teknoloji şirketlerinin borsa fiyatlarında balon endişeleri ve kurumsal talepte düşüş, kripto varlıkları vurdu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de sert hareketler yaşanıyor. Bu yıl 6 Ekim 2025 işlemlerinde 126 bin 270 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden BTC fiyatında, o tarihten itibaren başlayan düşüş trendinde yeni dip seviyeler test ediliyor. Dünkü işlemlerde Bitcoin %-5,13 geriledi ve en düşük 93 bin 960 dolar seviyesini test etti. Böylece mayıs ayındaki seviyelerine dönen BTC’de, hafta sonu işlemlerinde sınırlı tepki çabaları öne çıkıyor.

DİKKAT ÇEKEN TEKNİK SİNYAL

Küresel borsalarda 15 Kasım BTC fiyatı 96 bin dolara yakın denge arayışını sürdürürken, son 3 işlem gününde 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı aşağı yönlü kesmesi olumsuz bir teknik sinyal olarak değerlendiriliyor. BTC’de 50 günlük ortalama 110 bin dolar ve 200 günlük ortalama 112 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut fiyatlar her iki ortalamanın da altında kaldığı müddetçe zayıf görünümüm devam edebileceği ifade ediliyor.

Zirveden yüzde 24 çakıldı! Bitcoin neden düşüyor? İşte 4 sebep!

BITCOIN’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler son fiyatlamalar itibarıyla BTC’nin gördüğü zirve seviyeden %24 gibi ciddi oranda gerileme yaşandığını aktararak “Teknik olarak 93 bin dolar kısa vadeli önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin de kırılması halinde aşağı yönlü hareketlilik hızlanabilir ve ilk etapta 88 bin dolara varabilecek düşüşler yaşanabilir” şeklinde konuşuyor. BTC’de ilk ana direncin 107 bin dolar seviyesinde olduğunu da belirten analistler, “Yukarı yönlü hareketlerde de bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde daha pozitif bir görünüm hâkim olabilir” görüşünü savunuyor.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Piyasa katılımcıları, son dönemde BTC’deki düşüşe 3 ana sebep gösteriyor.

1-ABD’deki son eyalet seçimlerinde kripto varlıklara büyük destek veren Cumhuriyetçilerin oy kaybı, gelecek dönemde sektöre ilişkin beklentilerin sorgulanmasını da beraberinde getiriyor.

2-FED’den aralık ayında faiz indirimi beklentisinin %95’lerden %45’lere kadar gerilemesi, doların maliyetini yüksek tutarak kriptolar gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

3-ABD’li teknoloji şirketlerinin borsadaki fiyatlamalarında balon endişeleri de kripto varlıklarda düşüşü tetikledi. Son bir ayda 212,19 dolarla rekor kıran NVIDIA, gelen satışlarla birlikte son kapanışını 190,17 dolardan gerçekleştirdi.

4-Bİtcoin’den kurumsal talepte de son haftalarda düşüş yaşanıyor. Sadece son 3 işlem gününde BTC’den yaklaşık 1,7 milyar dolarlık para çıkışı yaşandı. BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcısı ABD’li Strategy’nin piyasa değeri de ilk defa elindeki Bitcoin varlıklarının değerinin altına düştü.



ÖMER FARUK BİNGÖL

