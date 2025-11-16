Ukrayna, Rusya ile sıcak savaş devam ederken kışa hazırlık hamlelerini sıklaştırmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kış döneminde ABD menşeli sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki için Yunanistan’la bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın amacı hem Rus gazının etkinliğini azaltmak hem de Avrupa enerji güvenliğini sağlamak olarak gösterildi.

AFP'den edinilen bilgilere göre anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Avrupa turunun ilk durağı olan Atina ziyareti sırasında duyuruldu. Zelenskiy’nin amacı, savaşın dördüncü kışına girilirken Ukrayna’nın savunmasını ve enerji arzını güçlendirmek.

RUSYA-UKRAYNA ATEŞKESİ TIKANMIŞ DURUMDA

Cephede yorgun ve sayıca az olan Ukrayna birlikleri, daha büyük bir Rus ordusuna karşı direnmekte zorlanıyor. Savaş uzadıkça iki taraf da birbirlerinin enerji altyapılarını hedef alırken, barış görüşmeleri de ABD Başkanı Trump’ın ateşkes çabalarına rağmen tıkanmış durumda.

Yunanistan’ın ulusal gaz şirketi DEPA Commercial ve Ukrayna’nın Naftogaz şirketi arasındaki anlaşma, Zelenskiy ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in görüşmesinin ardından duyuruldu. Anlaşma, Aralık 2025 ile Mart 2026 arasında geçerli olacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis (soldaki) ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy (sağdaki)

'ZOR BİR KIŞ DÖNEMİ' İÇİN DESTEK VURGUSU

Ortak açıklamada, anlaşmanın "bölgesel enerji işbirliğini ve Avrupa enerji güvenliğini güçlendiren önemli bir adım"olduğu belirtildi.

ABD’nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle’un da katıldığı imza töreninde Miçotakis ve Zelenskiy, anlaşmanın Ukrayna’ya "zor bir kış döneminde destek sağlayacağını" vurguladı.

Miçotakis, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, güneye Yunanistan’dan kuzeye Ukrayna’ya uzanan yeni ve güvenli bir enerji hattıyla kritik bir boyut kazanıyor" dedi.

Anlaşmayı "Rus gazına kesin enerji bağımsızlığına yönelik kararlı bir adım" olarak nitelendirdi. Avrupa ülkeleri Rus gazından tamamen vazgeçmekte zorlanırken bu hedef büyük önem taşıyor. AB ülkelerinin çoğu, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı finanse etmesini engellemek amacıyla 2027 sonunda Rus doğal gazı ithalatını yasaklamayı kabul etti.

"KIŞ BÜYÜK BİR SINAMA OLACAK"

Miçotakis ayrıca Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşasına destek sözü verdi.

Zelenskiy ise Trump’a teşekkür ederek, "Doğal gazı yalnızca Yunanistan’dan değil, Yunanistan üzerinden ABD’den de alabilecek olmamız çok önemli" dedi.

Fransa ve İspanya’yı da kapsayan tur öncesinde konuşan Zelenskiy, anlaşmayı "bu kış için hazırladığımız kapsamlı enerji paketinin önemli bir parçası" olarak tanımladı.

Yaklaşan kışın "Ukrayna halkı için büyük bir sınama" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Neredeyse her gece Ruslar altyapımıza, özellikle enerji altyapımıza saldırıyor. Elektrik santrallerimizin çoğu, gaz üretim tesislerimiz ve termik santrallerimiz hedef haline geldi" diye konuştu.

Zelenski’nin 2023’ten sonraki ilk Atina ziyareti, Yunanistan’da ABD destekli büyük enerji projelerinin açıklanmasının ardından gerçekleşti.

BÖLGEDEKİ RUS GAZINI ZAYIFLATMA ÇABALARI

Yunan yetkililer, ABD şirketleriyle işbirliğini artırarak Amerikan LNG’sinin Yunan terminallerine akışını güçlendirmeyi planlıyor.

Miçotakis, bu ay Atina’da düzenlenen bir ABD konferansında, "Yunanistan, Amerikan LNG’sinin bölgedeki Rus gazının yerini alması için doğal bir geçiş kapısıdır" demişti.

Yunanistan-Bulgaristan bağlantısını sağlayan Trans-Adriyatik boru hattının devreye girmesi, Yunanistan’ın Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Macaristan ve Slovakya’ya uzanan ‘dikey koridor’a katkı sunmasını sağladı.

BATIKAN ALTAŞ

