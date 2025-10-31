Ukrayna’ya Tomahawk onayı masada! Son karar Trump'ın

Pentagon, Tomahawk füzesi stoklarının zarar görmeyeceği yönündeki değerlendirmenin ardından, uzun menzilli Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya sağlanması için Beyaz Saray’a “yeşil ışık” yaktı. CNN International'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı bu değerlendirmeyi Beyaz Saray’a iletti. Son söz ABD Başkanı Donald Trump’ta olduğu belirtildi.

Habere göre Trump, bu ayın başında Beyaz Saray’daki çalışma yemeğinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşürken, açıkça füzelerin verilmesini istemediğini söylemiş ve “ülkemizi korumak için ihtiyaç duyduğumuz şeyleri vermek istemiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN UYARMIŞTI!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla yaptıkları görüşmede Başkan Trump'a, Tomahawkların Moskova ve St. Petersburg gibi büyük şehirleri vurabileceğini, bunun savaşın seyrini değiştirmeyeceğini ancak ABD-Rusya ilişkilerine zarar verebileceğini ilettiği ve bu temasın, Trump yönetimindeki tereddütleri artırdığı öne sürülmüştü.

Öte yandan kaynaklar, Pentagon’un stoklarla ilgili geniş bir endişe taşımadığını söylese de, ABD savunma yetkililerinin Ukrayna’nın bu füzeleri nasıl konuşlandıracağı ve kullanacağı konusunda hâlâ teknik ve operasyonel soru işaretleri olduğunu vurguladı. Tomahawklar tipik olarak deniz platformlarından fırlatılıyor; zayıflamış Ukrayna donanması nedeniyle karadan fırlatma çözümleri ve personel eğitimi gibi konuların çözülmesi gerekiyor.

TOMAHAWK OLMAZSA STORM SHADOW!

ABD yönetiminin, füzeleri hızlıca devretmeye hazır planlar hazırladığı; fakat şu aşamada hem siyasi hem de operasyonel hesaplardaki belirsizliklerin devam ettiği bildirildi. Bazı Avrupalı yetkililer ise, Ukraynalı mühendislerin NATO-uyumlu çözümleri adapte ederek alternatif yollar bulabileceğine inanıyor; İngiltere’nin sağladığı Storm Shadow füzelerinin entegrasyonu için geliştirilen çözümler buna örnek gösteriliyor.

Kremlin ve Beyaz Saray’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Haberde yer alan kaynaklar, gelişmelerin Washington-Moskova ilişkileri, savaşın seyri ve müttefik koordinasyonu açısından önemli sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

TOMAHAWK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk, gemi ve denizaltılardan atılıyor. Nükleer başlık tayışabiliyor. Fiyatı 500 bin dolardan, 1.4 milyon dolara kadar yükselebiliyor. Uzunluğu: 5.5-6.25 metre, ağırlığı 1315-1587 kilo, çapı 51.81 cm, menzili 2500 km.