ABD ordusu saldırı hazırlığında mı? Trump’tan Venezuela açıklaması

- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun Venezuela’ya saldırı hazırlığında olduğu iddialarını reddetti. Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Böyle bir plan yok.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik bir saldırı planı içinde oldukları iddiasının doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken, uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Amerikan medyasına yansıyan ve ABD ordusunun Venezuela'daki askeri tesislere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğu iddiasına ilişkin haberi doğrulamadı.

ABD Başkanı, "Venezuela'ya saldırmayı düşünüp düşünmediği" yönündeki bir soruya, "Hayır." diye cevap verdi.

Amerikan Miami Herald gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun, Venezuela'daki askeri tesisleri saldırı kararı aldığı ve saldırıların her an gerçekleşebileceği iddia edilmişti.

