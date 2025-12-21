Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen 21 Aralık Kış Gündönümü için geri sayım tamamlandı. Bu tarihte yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi yaşanacak. Gündemde en uzun gece 21 Aralık mı 22 aralık mı merak edilirken geceye dair merak edilenler araştırılıyor.

Kış gündönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayının son günlerinde gerçekleşiyor. Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesiyle birlikte gecelerin zirveye ulaştığı bu tarih, doğa ve astronomi meraklıları tarafından yakından takip ediliyor.

21 ARALIK EN UZUN GECE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış gündönümü, 2025 yılında 21 Aralık Pazar günü yaşanacak. Bu tarih itibarıyla Kuzey Yarımküre’de yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi gerçekleşecek. Güneş ışınları Güney Yarımküre’de yer alan Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla düşecek.

Bu gök olayı, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin resmen başladığını gösterirken Güney Yarımküre’de ise yaz mevsiminin başlangıcını simgeliyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada gece süresi en uzun seviyesine ulaşacak.

21 Aralık en uzun gece ne zaman başlıyor, bugün mü? Kış gündönümü hakkında bilinenler

EN UZUN GECE BUGÜN MÜ?

21 Aralık 2025 tarihi yılın en uzun gecesinin yaşandığı gündür. Bu gecede karanlık süresi zirveye ulaşırken, gündüz süresi yılın en kısa seviyesinde olacak.

Türkiye genelinde en uzun gece, coğrafi konumu nedeniyle Sinop’ta yaşanacak. Sinop’ta gece süresi yaklaşık 15 saat 6 dakika olarak ölçülürken Hatay’da ise gece süresi yaklaşık 14 saat civarında olacak.

21 Aralık en uzun gece ne zaman başlıyor, bugün mü? Kış gündönümü hakkında bilinenler

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış gündönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne (23 derece 27 dakika güney paraleli) dik geldiği an olarak tanımlanır. Bu olayla birlikte Kuzey Yarımküre’de kış, Güney Yarımküre’de ise yaz mevsimi başlar.

Bu tarihten sonra Güneş, gökyüzünde en güney noktasından geri dönmeye başlar. 22 Aralık itibarıyla gündüz süreleri uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Mart İlkbahar Ekinoksu’na kadar devam eder.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Günler, 22 Aralık itibarıyla uzamaya başlar. Geceler ise her gün birkaç dakika kısalır.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE HANGİ İLDE YAŞANIR?

Türkiye’de en uzun gece, ülkenin en kuzeyinde yer alan Sinop’ta yaşanır. Gece süresi yaklaşık 15 saati aşar.

Haberle İlgili Daha Fazlası