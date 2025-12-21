Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig karşılaşması öncesinde Victor Osimhen’in kadroda yer almaması dikkat çekti. Yıldız oyuncunun neden forma giymediği merak konusu oldu.

Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak Galatasaray’da maç öncesi ilk 11'ler netleşti. Sarı-kırmızılı ekipte bazı önemli isimlerin eksikliği öne çıkarken, Victor Osimhen neden yok, oynamıyor futbolseverlerin gündemine oturdu.

Galatasaray’da Kasımpaşa maçı öncesinde Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle kadroda yer almadı. Nijeryalı golcü, milli takımıyla birlikte turnuvada yer aldığı için lig maçında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Galatasaray, Osimhen’in yanı sıra Mario Lemina ve Ismail Jakobs’tan da yararlanamayacak. Bu durum, teknik heyetin hücum ve orta saha planlamasında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Victor Osimhen’in Kasımpaşa karşılaşmasında oynamamasının nedeni kulüp tercihi ya da sakatlık değil. Yıldız oyuncu, Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası’nda görev aldığı için takımda bulunmuyor.

Turnuva sürecinde milli takımlara giden futbolcuların kulüplerinden birkaç hafta ayrı kalması bekleniyor. Bu süreçte Galatasaray, hücum hattında alternatif isimlerle sahaya çıkacak.

