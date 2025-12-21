Süper Lig’in 17. haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasının yayın bilgileri netleşti. Futbolseverler, Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nerede canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk yarısının son haftasına girilirken, liderlik yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi futbol gündeminin merkezine yerleşti. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma öncesi yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçenekleri merak konusu oldu.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak Süper Lig 17. hafta karşılaşmasının yayıncı kuruluşu açıklandı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 televizyon kanalının yanı sıra beIN Connect platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Dijital platform kullanıcıları, uyumlu cihazlar aracılığıyla karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

Ayrıca karşılaşmanın anlık gelişmeleri ve canlı anlatımı, spor haber siteleri üzerinden dakika dakika aktarılacak. Maçın önemli pozisyonları, goller ve kartlar canlı anlatımlarla futbolseverlere sunulacak.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşması, 21 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan alacağı sonuçla Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlamayı hedeflerken, Kasımpaşa ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

