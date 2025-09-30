Kremlin Sözcüsü Peskov: Tomahawk füzeleri savaşı değiştiremez

Gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,“Böyle bir şey olsa bile Kiev rejiminin cephe hattındaki durumunu değiştirebilecek bir çaresi yok. Tomahawk veya başka füzeler olsun, sihirli bir silah yok. Dinamikleri değiştiremezler” dedi.

Söz konusu füzelerin gönderilme ihtimaliyle ilgili analiz edilmesi gereken başka bir konu daha bulunduğuna işaret eden Peskov, füzeleri Ukrayna’dan kimin fırlatacağının önemli olduğunu dile getirdi.

Peskov “Bu füzeleri kim fırlatabilir? Ukraynalılar fırlatabilir mi yoksa Amerikan askerleri mi fırlatmak zorunda? Bu füzelerin hedefini kim belirliyor? Burada çok derinlemesine bir analiz lazım” diye konuştu.

ABD’li yetkililerin açıklamalarını duyduklarını ve incelediklerini aktaran Peskov “Şimdilik pozisyonumuzu belirleyelim. Bunun oluşturduğu potansiyel tehditleri anlayalım ve sürece kimin dahil olacağını görelim. Ardından cevabımızı belirleriz” ifadelerini kullandı.