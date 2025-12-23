Trendyol Süper Lig'de 17 maçın dokuzunda sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor, Alanyaspor’la birlikte ligin en çok berabere kalan takımı oldu.

Süper Lig’de geride kalan 17 haftalık periyotta Kayserispor ve Alanyaspor, en fazla berabere kalan takımlar oldu.

KAYSERİ VE ALANYA ZİRVEDE

Sarı kırmızılı ekip; ligde çıktığı 17 maçta 9 kez sahadan eşitlikle ayrılarak bu alanda Alanyaspor ile birlikte zirveyi paylaştı.

Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Kayserispor, çok sayıda maçta galibiyete yaklaşmasına rağmen skoru koruyamayarak hanesine 1’er puan yazdırdı. Kayserispor’un 9 beraberliği, ligdeki en yüksek beraberlik sayısı olarak dikkat çekti. Kayserispor, bu 9 müsabakanın 7’sinde 1-1 berabere kalırken bir kez 2-2, bir kez de 0-0’lık sonuç elde etti.

Kayserispor’un berabere kaldığı maçlar ve skorları şöyle:

Başakşehir-Kayserispor: 1-1

Kocaelispor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Göztepe: 1-1

Antalyaspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-1

Karagümrük-Kayserispor: 2-2

Eyüpspor-Kayserispor: 1-1

Kayserispor-Alanyaspor 0-0

Konyaspor-Kayserispor: 1-1

