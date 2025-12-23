2026 yılı için asgari ücretin netleşmesiyle birlikte milyonlarca çalışanın gündeminde tek bir soru öne çıktı; Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından açıklanan yeni rakamlar yalnızca ücret tutarlarını değil ödeme takvimine ilişkin beklentileri de yeniden şekillendirdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları tamamlandı ve 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamları açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu. Yapılan artış oranı yüzde 27 olarak açıklandı. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı için asgari ücretin netleşmesinin ardından çalışanların en çok merak ettiği konuların başında zamlı maaşların ödeme tarihi geliyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Ülkemizde uygulanan bordro sistemi nedeniyle zamlı maaşlar çoğu çalışan için hemen Ocak ayında hesaba geçmeyecek. Ocak ayındaki çalışmanın karşılığı, genel uygulamaya göre Şubat ayının ilk günlerinde ödendiği için zamlı asgari ücretler büyük ölçüde Şubat ayında banka hesaplarına yatacak.

2026 ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Yapılan düzenlemeyle asgari ücrete yüzde 27 oranında zam uygulandı. Yapılan artışla birlikte net asgari ücret 28 bin 75 TL’ye yükseldi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2026 OCAK'TA MI VERİLECEK ŞUBAT’TA MI?

Yeni asgari ücret yasal olarak 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ücretin fiilen ne zaman alınacağı, çalışanın maaş ödeme düzenine göre değişiyor.

Maaşını ay sonunda alan çalışanlar, Ocak ayındaki çalışmalarının karşılığını Şubat ayında alacağı için zamlı asgari ücreti ilk kez Şubat ayında görecek. Buna karşılık maaşını peşin alan, yani ay başında ödeme yapılan çalışanlar ise Ocak ayının ilk günlerinde zamlı asgari ücretle maaşlarını alacak.

Bu nedenle yeni asgari ücretin Ocak mı yoksa Şubat ayında yatacağı, çalışılan iş yerinin ödeme takvimine göre farklılık gösteriyor.

