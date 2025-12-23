İşsizlik maaşına 2026’da yapılacak zam oranı belli oldu. Asgari ücrete yapılan zam oranı işsizlik maaşına da yansıdı. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte en düşük en yüksek işsizlik maaşı tutarı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılacak resmi duyurular merakla beklenirken ''İşsizlik maaşı ne kadar olacak?'' sorusu cevap arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. toplantısının ardından yeni ücret de açıklandı. Yüzde 27 zam ile 2026 asgari ücreti 28 bin 75 TL oldu.

İşsizlik maaşı ne kadar olacak? Gözler 2026 işsizlik ödeneğinde

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2026 yılına girilirken asgari ücrette yapılan yüzde 27’lik artış, işsizlik maaşını da doğrudan etkiledi. İşsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazanç ortalamasına göre hesaplanıyor. Mevzuata göre işsizlik maaşının alt sınırı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, üst sınırı ise yüzde 80’i olarak uygulanıyor.

2025 yılında en düşük işsizlik maaşı yaklaşık 10 bin 323 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL seviyesindeydi. Asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik zam sonrasında 2026 yılı için en düşük işsizlik maaşı yaklaşık 13 bin 123 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise yaklaşık 26 bin 221 TL’ye yükseldi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI SONRASI RAKAMLAR NETLEŞTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü ve son toplantısının ardından 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret kamuoyuna duyuruldu. 2026 net asgari ücret 28 bin 75 TL olurken, brüt asgari ücret 33 bin 30 TL olarak belirlendi. Açıklanan bu rakamlar doğrultusunda işsizlik maaşı başta olmak üzere kıdem tazminatı, GSS primi ve diğer sosyal güvenlik ödemeleri de yeniden hesaplandı.

