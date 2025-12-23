Kıdem tazminatına 2026’da zam geldi. Asgari ücrete yapılan artış, kıdem tazminatına da yansıdı. Peki 2026 yılında taban kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte yeni dönem için belirlenen taban kıdem tazminatı tutarı...

Milyonlarca vatandaş ''Kıdem tazminatı ne kadar oldu?'' sorusunu gündeme taşıdı. 2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam, kıdem tazminatı tavanını doğrudan belirleyecek. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artış oranı ve enflasyon farkı birlikte değerlendirildiğinde Ocak 2026 için en az yüzde 19 seviyesinde bir artış ihtimali söz konusu.

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı yaklaşırken asgari ücret zammı beklentisi, kıdem tazminatı tutarlarını da yeniden gündeme taşıdı. Asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatı, bir yıllık hizmet karşılığında brüt asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanıyor.

Halihazırda kıdem tazminatı tabanı 25.808 TL olarak uygulanırken asgari ücrete yapılacak muhtemel yüzde 30 artış halinde, 2026 yılında taban kıdem tazminatının yaklaşık 33.551 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2026 NE OLUR?

Kıdem tazminatında üst sınır, memur maaş katsayılarına bağlı olarak belirleniyor. Temmuz 2025 itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 53.919 TL seviyesine yükselmiş durumda.

2026 Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam ve enflasyon farkı dikkate alındığında, tavan tutarın yüzde 19-20 bandında artarak yaklaşık 64.000 TL seviyelerine çıkabileceği öngörülüyor. Yeni tavan 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Kıdem tazminatı ne kadar olacak? Kıdem tazminatı hesaplama

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kıdem tazminatı, çalışanın aynı işyerinde çalıştığı her tam yıl için son brüt ücreti esas alınarak hesaplanıyor. Ödenecek tutar yürürlükteki kıdem tazminatı tavanını aşamıyor.

Asgari ücretle çalışanlar için hesaplama doğrudan brüt asgari ücret üzerinden yapılırken, yüksek maaşlı çalışanlarda tavan sınırı belirleyici oluyor. Bu nedenle işten ayrılma ya da emeklilik tarihi, alınacak kıdem tazminatı tutarı için mühim.



Haberle İlgili Daha Fazlası