Altın fiyatlarında son dakika! 21 Kasım 2025 gram altın fiyatı 5.530 TL ve ons altın fiyatı da 4.050 dolardan güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.785 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.435 TL’den gerçekleşiyor. Geçen cuma 4.085 dolardan kapanış yapan ons, bu haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Son olarak İsviçreli UBS, 2026 ortası için 4.500 dolarlık hedef fiyat öngörmüştü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, ons altın, sınırlı bir değer kaybıyla bu haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Geçen cuma 4.085 dolardan kapanış yapan ons fiyatı bugünkü işlemlerde 4.050 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, son fiyatlamalar haftalık bazda %-0,85 gibi düşüşe işaret ediyor.

Ons fiyatı hafta içinde en yüksek 4.133 doları test etse de kazanımlarını koruyamadı ancak kritik 4.000 dolar seviyesi üzerinde tutunmayı da şimdilik başarmış gibi görünüyor.

21 KASIM 2025 GRAM ALTIN

İçeride ise spot piyasada işlem gören 21 Kasım 2025 gram altın fiyatı TSİ 06:20 itibarıyla 5.530 TL’den güne başlıyor. Geçen cuma günü gram fiyatı da 5.552 TL’den kapanış yapmıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 5.800 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.465 TL’den gerçekleşiyor.

ABD VERİLERİ YÖN VERDİ

Bu hafta ABD’de açıklanan ekonomik veriler, FED beklentilerini de yöneterek altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Haftanın en önemli verisi olarak öne çıkan eylül ayı tarım dışı istihdam, 53 bin beklentiye karşılık 119 bin kişi artarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Daha kuvvetli istihdam, FED’den gelecek ay faiz indirimi beklentilerini de azaltarak sarı metal üzerinde baskı oluşturdu. Ancak ülkede işsizlik oranının %4,4’e yükselmesi, altın fiyatlarında daha hızlı düşüşün önüne geçti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu hafta açıklanan FED tutanaklarının da “şahin” bir görünüme işaret etmesiyle birlikte dolar endeksi güçlenerek yeniden 100 seviyesinin üzerine çıktı. Bu artış da sarı metalin yükselişini frenledi.

Analistler kısa vadede ons fiyatının 4.000-4.250 dolar bandında dalgalanabileceğini belirtirken, son olarak İsviçreli UBS; FED'in gelecekteki faiz indirimi beklentilerini, devam eden jeopolitik riskleri, ABD ekonomisine yönelik mali endişeleri, merkez bankaları ve yatırımcıların güçlü talebini gerekçe göstererek, 2026 ortası için ons altın hedef fiyatını 4.500 dolara yükseltmişti.

ÖMER FARUK BİNGÖL

